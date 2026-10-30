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Marcha atrás: la Copa Africana de Naciones seguirá cada dos años

EL CAIRO (AP) — La Copa Africana de Naciones continuará disputándose cada dos años después de que la Confederación Africana de fútbol anuncio que votó por unanimidad el viernes para revocar la decisión de pasar el torneo a un ciclo de cuatro años.

El presidente de la Confederación Africana Patrice Motsepe (derecha) y el presidente de la FIFA Gianni Infantino durante un partido de los octavos de final de la Copa Africana, el domingo 4 de enero de 2026, en Rabat, Marruecos. (AP Foto/Themba Hadebe)
El presidente de la Confederación Africana Patrice Motsepe (derecha) y el presidente de la FIFA Gianni Infantino durante un partido de los octavos de final de la Copa Africana, el domingo 4 de enero de 2026, en Rabat, Marruecos. (AP Foto/Themba Hadebe) AP

La CAF anunció en diciembre pasado que la Copa Africana se disputaría cada cuatro años, a partir de 2028, lo que permitiría que la nueva Liga de Naciones de África se dispute por primera vez en 2029.

La decisión en ese momento, que llevaba la competición a un calendario alineado con el calendario internacional de la FIFA, molestó a muchos en la Copa Africana en Marruecos, y algunos afirmaron que se tomó pensando en los deseos europeos, en detrimento de los intereses africanos.

La CAF indicó en octubre que estaba reconsiderando el asunto.

“La decisión del Comité Ejecutivo de la CAF de que la Copa Africana se celebre cada dos años se basó en impulsar, proteger y promover el interés del fútbol africano y de las 54 asociaciones miembro de la CAF, así como el interés de los jugadores africanos empleados por clubes de fútbol fuera de África”, manifestó el presidente de la confederación, Patrice Motsepe, en un comunicado.

“También nos preocupaba que se necesitaran varios años antes de que la nueva competición panafricana propuesta, la Liga de Naciones Africanas, pudiera aportar contribuciones sustanciales en lo financiero y en el desarrollo futbolístico para que el fútbol africano y las competiciones de la CAF fueran competitivas a nivel mundial y autosostenibles”.

La próxima Copa Africana seguirá adelante según lo previsto en Kenia, Tanzania y Uganda el próximo año, y los torneos posteriores se disputarán en 2028, 2031 y 2033.

“El próximo Mundial de la FIFA se celebrará en 2030 y, de acuerdo con la tradición de la FIFA, el torneo final de la AFCON y otras competiciones de selecciones nacionales de las confederaciones podrían no celebrarse durante el año del Mundial de la FIFA”, señaló Motsepe.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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