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Marcelo Gallardo será el técnico de Ecuador

QUITO (AP) — El argentino Marcelo Gallardo fue designado como el nuevo técnico de la selección de Ecuador tras sellar un acuerdo que apunta hacia la Copa del Mundo de 2030, anunció el domingo la Federación Ecuatoriana de Futbol.

En un video publicado en sus redes sociales, la FEF confirmó la contratación de Gallardo como sucesor de Sebastián Beccacece tras su salida luego de la eliminación del seleccionado en el Mundial 2026 en los dieciseisavos de final.

El anuncio se hizo con en el que aparece Francisco Egas, el presidente de la federación, y luego se presenta a Gallardo.

En Ecuador, el otrota entrenador de River Plate asume un importante desafío: reencontrarla con la victoria y empujar a una de las selecciones con gran proyección de Sudamérica, una que incluye a varias figuras que se destacan en Europa como el volante Moisés Caicedo y el defensor central Willian Pacho.

“Tenemos una generación que compite al máximo nivel”, dijo Egas en el video. “Tenemos talento, estructura y ambición, y creemos que esta selección está preparada para dar el salto”.

El “Muñeco” Gallardo podría debutar el 24 de septiembre frente a Corea del Sur como parte de una gira de amistosos por Asia.

Para Ecuador, la llegada de Gallardo representa una ambiciosa apuesta por uno de los más destacados técnicos sudamericanos que tuvo una época de oro en River al que dirigió desde 2014 hasta el 2022, y en un segundo ciclo entre 2024 y 2026.

Al mando del club argentino, Gallardo conquistó siete coronas internacionales, incluidas dos Copas Libertadores (2015 y 2018), una Copa Sudamericana (2014) y tres Recopas Sudamericanas (2015, 2016, 2019).

Una enorme estatua de bronce con su figura se erige en el exterior del estadio Monumental en Buenos Aires como reconocimiento del cuadro millonario a su éxito futbolístico.

Pero la racha no fue eterna y Gallardo abandonó en febrero el banquillo de River en su segunda fase como entrenador, en medio de una crisis de sucesivas derrotas y desatinos durante el torneo local.

Previamente dirigió el Al Ittihad de Arabia Saudí.

Su debut en el fútbol profesional fue a los 17 años en River, donde se consolidó como uno de los mejores volantes ofensivos y obtuvo varios trofeos antes de su paso por el Mónaco y el Paris Saint-Germain. Con el primero fue elegido mejor jugador de la temporada en Francia en el año 2000.

La gloria como entrenador arrancó en 2011 con el Nacional de Uruguay con el que se consagró campeón en ese año.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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