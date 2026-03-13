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Marcel Ruiz se rompe ligamento de la rodilla derecha y se perderá el Mundial con México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En un lapso de tres días, la selección de México se quedó sin dos jugadores para el Mundial del que será coanfitrión en menos de tres meses.

ARCHIVO - Marcel Ruiz, de la selección de México, espera el inicio de un partido amistoso ante Colombia, el sábado 11 de octubre de 2025 en Arlington, Texas (AP Foto/Julio Cortez, archivo)
ARCHIVO - Marcel Ruiz, de la selección de México, espera el inicio de un partido amistoso ante Colombia, el sábado 11 de octubre de 2025 en Arlington, Texas (AP Foto/Julio Cortez, archivo) AP

El volante Marcel Ruiz se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha y se perderá la Copa del Mundo, anunció el viernes su club Toluca.

Ruiz, de 25 años, se lesionó la articulación el miércoles pasado en el primer tiempo de un partido de los Diablos Rojos por la Copa de Campeones de la CONCACAF ante el San Diego FC.

El jugador cayó mal mientras disputaba una pelota a los 39 minutos del encuentro ante el equipo de la MLS. Salió caminando del campo, pero una resonancia magnética realizada el viernes acabó con la esperanza de una buena noticia.

Toluca informó en un comunicado que además de la ruptura de ligamento, Ruiz presenta una lesión en los meniscos de la misma articulación y que será operado en los próximos días.

“Todos quienes formamos parte de esta institución lamentamos lo sucedido y nos solidarizamos con él, deseándole pronta recuperación”, manifestó el club.

La recuperación de una lesión de ligamento cruzado tiene un tiempo de recuperación de entre seis y 12 meses.

México debuta en el Mundial el 11 de junio cuando enfrente a Sudáfrica en la inauguración del torneo.

Ruiz, un volante interior por izquierda, fue pieza importante para ayudar a que el Toluca ganara el bicampeonato en diciembre pasado.

El mediocampista, quien recibió su primera convocatoria a la selección absoluta en el 2023, ha sido uno de los jugadores más regulares desde que Javier Aguirre tomó el banquillo de la selección en agosto del 2024 y se perfilaba como titular.

Su baja se une a la del portero del América, Luis Malagón, quien el miércoles fue diagnosticado con ruptura del tendón de Aquiles en la pierna izquierda.

México tiene en la enfermería a otra media docena de jugadores, aunque entre esos el caso más complicado es el del lateral derecho Rodrigo Huescas, quien se rompió un ligamento de la rodilla.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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