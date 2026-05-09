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Manny Machado conecta su jonrón 200 con Padres, que se imponen 4-2 a Cardenales

SAN DIEGO (AP) — Manny Machado llegó a 375 jonrones en su carrera y a 200 con los Padres, Ty France también se voló la barda y San Diego se impuso el sábado 4-2 a los Cardenales de San Luis.

El dominicano Manny Machado, de los Padres de San Diego, celebra luego de batear un jonrón en el duelo del sábado 9 de mayo de 2026 ante los Cardenales de San Luis (AP Foto/Gregory Bull)
El dominicano Manny Machado, de los Padres de San Diego, celebra luego de batear un jonrón en el duelo del sábado 9 de mayo de 2026 ante los Cardenales de San Luis (AP Foto/Gregory Bull) AP

El dominicano Fernando Tatis Jr. aportó un sencillo de dos carreras que rompió el empate en la quinta entrada para respaldar a su compatriota Randy Vásquez (4-1), quien permitió una carrera y seis hits, además de ponchar a seis en cinco innings.

Mason Miller consiguió el último out de la octava entrada, pero el cerrador de los Padres se metió en problemas poco habituales en la novena, al otorgar dos bases por bolas antes de que el venezolano Yahel Pozo se embasara cuando se ponchó con un slider en la tierra.

Miller salió del atolladero al retirar a JJ Wetherholt, quien se quedó mirando un recta de 101 mph, para su cuarto ponche del inning.

Al dominante derecho le han anotado en apenas una de sus 18 apariciones esta temporada y lidera las Grandes Ligas con 12 salvamentos en 12 oportunidades.

Machado pegó un jonrón en la octava ante el relevista Matt Svanson para poner el encuentro 4-2. El dominicano también conectó 162 jonrones con Baltimore y 13 en media temporada con los Dodgers de Los Ángeles.

Nathan Church les dio a los Cardenales ventaja de 1-0 en el cuarto acto con un doble productor.

Los Padres empataron en la quinta cuando France conectó un jonrón al jardín central ante Dustin May (3-4). Más tarde en ese episodio, Tatis colocó un sencillo bombeado al jardín derecho para poner el juego 3-1. May permitió tres carreras con tres hits y ponchó a siete en seis innings.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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