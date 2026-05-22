Manifestantes ucranianos en Kiev piden vetar proyecto de ley sobre soldados desaparecidos

En la imagen, tomada de un video publicado en el canal de Telegram del Servicio de Prensa del Ministerio de Emergencias de Rusia el viernes 22 de mayo de 2026, rescatistas trabajan al lado de un dormitorio universitario dañado por drones ucranianos en Starobilsk, Ucrania. (Servicio de Prensa del Ministerio de Emergencias de Rusia vía AP) AP

Los manifestantes se reunieron para oponerse al Proyecto de Ley Núm. 13646, que aborda el estatus legal de las personas desaparecidas. Los participantes señalaron que ciertas disposiciones de la legislación podrían permitir que los tribunales declaren legalmente muertos a militares ucranianos desaparecidos antes de que se haya confirmado su fallecimiento.

“Hoy salieron todas las familias para que a los desaparecidos no se les equipare con los muertos”, afirmó Mariana Yatselenko, de 27 años, quien participó en la marcha en Kiev.

Más de 90.000 personas figuran como desaparecidas en el registro unificado de Ucrania de personas que desaparecieron en circunstancias especiales, según Artur Dobrosierdov, el comisionado del país para las personas desaparecidas.

Ni Rusia ni Ucrania publican cifras regulares de bajas en la guerra, aunque analistas estiman que cientos de miles de personas han muerto en los combates.

El registro ucraniano abarca a personas que desaparecieron durante el combate, como resultado de la agresión armada o en territorios ocupados, en su mayoría tras el inicio de la invasión total de Rusia, el 24 de febrero de 2022. Pero algunos casos se remontan a 2014, cuando soldados rusos invadieron la península de Crimea y fuerzas prorrusas comenzaron a combatir en el este de Ucrania.

El registro comenzó a operar en mayo de 2023 y, en ese momento, se incorporó información de personal militar y de civiles de años anteriores.

Anteriormente se han realizado manifestaciones similares por el proyecto de ley, lo que refleja la creciente presión de familiares de soldados desaparecidos.

Rusia dice que Ucrania atacó un dormitorio universitario y mató a 4 personas

Drones ucranianos impactaron un edificio de dormitorios de una residencia universitaria en Starobilsk, una ciudad de la región ucraniana de Luhansk ocupada por Rusia, y mataron a cuatro personas e hirieron a otras 39, informaron las autoridades rusas. Autoridades indicaron que hasta 18 personas podrían estar sepultadas bajo los escombros.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, denunció el ataque como un “crimen atroz”. Hasta el momento, las autoridades ucranianas no han hecho comentarios.

El Ministerio de Defensa ruso informó el viernes que interceptó 217 drones ucranianos sobre varias regiones rusas, incluida la región de Moscú y San Petersburgo, la segunda ciudad más grande del país.

Ucrania atacó por cuarta vez este mes la refinería de petróleo rusa de Yaroslavl, a unos 700 kilómetros (440 millas) de la frontera, en una operación nocturna, declaró el viernes el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Ucrania ha atacado constantemente instalaciones petroleras rusas en un esfuerzo por privar a Moscú de financiación para su invasión.

Los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para detener los combates no han arrojado resultados significativos y recientemente parecieron diluirse.

“No fueron fructíferas, lamentablemente”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, refiriéndose a las negociaciones del último año con Rusia y Ucrania.

Actualmente no hay conversaciones en curso, señaló durante un viaje a Suecia, aunque podrían reanudarse si Washington ve una oportunidad de avance.

Bombardeos rusos y avances de Ucrania en el campo de batalla

La fuerza aérea de Ucrania informó que derribó o inutilizó mediante interferencias 115 de 124 drones rusos lanzados durante la noche, en bombardeos regulares contra zonas civiles que en los últimos meses se han intensificado.

Once personas, entre ellas un niño, resultaron heridas en ataques rusos en toda la región norteña de Sumy, informó la Policía Nacional. Además, un hombre fue asesinado por un dron ruso en la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, según el jefe de la administración militar regional.

El número de víctimas civiles ucranianas verificadas por las Naciones Unidas aumentó un 21% en los primeros cuatro meses de este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado, con 815 civiles muertos y 4.174 heridos.

En Washington, el gobierno de Trump aprobó una modesta venta de armas a Ucrania por 108 millones de dólares que ayudará al país a sostener su sistema de misiles de defensa aérea de alcance medio.

La noche del jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la venta de componentes de misiles Hawk tierra-aire, repuestos y apoyo logístico. Durante el mandato del presidente Donald Trump, Washington ha recortado el apoyo militar a Ucrania.

En el campo de batalla, contraataques ucranianos han expulsado al ejército ruso de más de 400 kilómetros cuadrados (150 millas cuadradas) del sur de Ucrania desde finales del año pasado, según analistas occidentales.

Esos éxitos se atribuyen a la tecnología de drones y misiles cada vez más desarrollada en Ucrania, así como a que a las fuerzas rusas se les ha negado el acceso a los servicios satelitales Starlink utilizados para guiar drones hacia objetivos.

Ucrania mantiene una mirada cautelosa sobre Bielorrusia

Zelenskyy afirmó que Rusia podría estar planeando nuevos ataques contra el norte de Ucrania, lanzados desde Bielorrusia.

Moscú “está ansiosa por arrastrar (a Bielorrusia) más profundamente a esta guerra”, escribió Zelenskyy en redes sociales, y advirtió que “habrá consecuencias” para el gobierno bielorruso si proporciona una plataforma para ataques contra Ucrania.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, alertó a los aliados en una reunión de la OTAN en Suecia sobre lo que, según los servicios de inteligencia ucranianos, son amenazas crecientes desde Bielorrusia. Sybiha instó a los socios a adoptar medidas de disuasión no especificadas contra Minsk.

Rusia y Bielorrusia realizaron ejercicios nucleares conjuntos a principios de esta semana.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Washington, subrayó “la capacidad de Rusia para aprovechar a Bielorrusia para futuras operaciones militares rusas y el creciente control de facto de Rusia sobre Bielorrusia”.

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Matthew Lee en Washington y Barry Hatton en Lisboa, Portugal, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP