Manifestante baja de puente en Washington y termina protesta de 5 días contra IA y guerra en Irán

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Personal de emergencias retira a Guido Reichstadter, de 45 años, del puente Frederick Douglass, el miércoles 6 de mayo de 2026 en Washington. Reichstadter escaló a la cima del puente la semana pasada y descendió tras 6 días de protesta. (AP Foto/Julia Demaree-Nikhinson) AP

Guido Reichstadter, un activista radicado en Florida, fue visto bajando desde uno de los arcos del Puente Conmemorativo Frederick Douglass, donde había acampado desde el 1 de mayo. Su presencia provocó atascos de tráfico periódicos, mientras la policía de Washington cerraba carriles y negociaba con él.

En su cuenta de X, Reichstadter mostraba fotos tomadas desde lo alto de uno de los arcos, donde había instalado una tienda de campaña. Anunció el martes en el sitio que bajaría y que esperaba ser arrestado.

“Espero que esta acción haya ofrecido algo para motivarlos e inspirarlos, y que pueda servir como combustible para un mayor compromiso y acción en la causa de la paz y en la lucha por nuestro futuro”, escribió.

Hasta el momento, la policía de Washington no ha respondido a preguntas sobre si se le presentarían cargos y cuáles podrían ser.

Reichstadter realizó una protesta similar en lo alto del mismo puente en 2022 contra una decisión de la Corte Suprema.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP