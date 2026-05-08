Manifestaciones del Primero de Mayo y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

En Brasil, Shakira congregó a dos millones de personas en el concierto gratuito que ofreció en la playa de Copacabana, mientras en Bolivia, los maestros que reclamaban salarios más altos arrojaron tomates a la policía antimotines apostada en las inmediaciones de la sede del gobierno en La Paz.
Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 1 y el 7 de mayo de 2026.
Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista de The Associated Press Andre Penner en Sao Paulo, Brasil.
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FUENTE: AP