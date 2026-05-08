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Manifestaciones del Primero de Mayo y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Gente de toda América Latina y el Caribe conmemoraron el Primero de Mayo con manifestaciones y protestas, incluyendo algunas contra las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

ARCHIVO - Una efigie del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arde entre las llamas durante una manifestación por el Día Internacional de los Trabajadores en la Ciudad de Panamá, el 1 de mayo de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix, archivo)
ARCHIVO - Una efigie del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arde entre las llamas durante una manifestación por el Día Internacional de los Trabajadores en la Ciudad de Panamá, el 1 de mayo de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix, archivo) AP

En Brasil, Shakira congregó a dos millones de personas en el concierto gratuito que ofreció en la playa de Copacabana, mientras en Bolivia, los maestros que reclamaban salarios más altos arrojaron tomates a la policía antimotines apostada en las inmediaciones de la sede del gobierno en La Paz.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 1 y el 7 de mayo de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista de The Associated Press Andre Penner en Sao Paulo, Brasil.

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Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

FUENTE: AP

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