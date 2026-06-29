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Manchester City contrata a Enzo Maresca como técnico para reemplazar a Pep Guardiola

Enzo Maresca fue contratado elunes como sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City, y el italiano asumirá la abrumadora tarea de reemplazar a uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol.

El capitán Erling Haaland (derecha) celebra con sus compañeros en un desfile de los equipos de hombres y mujeres del Manchester City, el lunes 25 de mayo de 2026. (AP Foto/Alastair Grant)
El capitán Erling Haaland (derecha) celebra con sus compañeros en un desfile de los equipos de hombres y mujeres del Manchester City, el lunes 25 de mayo de 2026. (AP Foto/Alastair Grant) AP
ARCHIVO - Foto del 9 de diciembre del 2025, el entrenador del Chelsea Enzo Maresca reacciona durante un partido de la Liga de Campeones ante el Atalanta. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 9 de diciembre del 2025, el entrenador del Chelsea Enzo Maresca reacciona durante un partido de la Liga de Campeones ante el Atalanta. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo) AP

Maresca firmó un contrato de tres años con el City. Según se informó, el retraso en el anuncio del nombramiento de Maresca obedeció a que el City negoció con el Chelsea, su rival de la Liga Premier, al que dejó en enero, un paquete de compensación.

Maresca, de 46 años, fue entrenador de la academia del City en la temporada 2020-21 y asistente de Guardiola en 2022-23, el año en que el equipo ganó el triplete de la Premier League, la Liga de Campeones y la Copa FA.

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FUENTE: AP

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