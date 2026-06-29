Manchester City contrata a Enzo Maresca como técnico para reemplazar a Pep Guardiola

ARCHIVO - Foto del 9 de diciembre del 2025, el entrenador del Chelsea Enzo Maresca reacciona durante un partido de la Liga de Campeones ante el Atalanta. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo) AP

El capitán Erling Haaland (derecha) celebra con sus compañeros en un desfile de los equipos de hombres y mujeres del Manchester City, el lunes 25 de mayo de 2026. (AP Foto/Alastair Grant) AP

Maresca firmó un contrato de tres años con el City. Según se informó, el retraso en el anuncio del nombramiento de Maresca obedeció a que el City negoció con el Chelsea, su rival de la Liga Premier, al que dejó en enero, un paquete de compensación.