Mamdani ordena revisar el uso de la fuerza de la policía de NY ante pedidos de cambios

El alcalde de la ciudad de Nueva York Zohran Mamdani en conferencia de prensa en Nueva York el 8 de octubre del 2026. (AP foto/Seth Wenig) AP

En un comunicado, Mamdani anunció una serie de medidas adicionales de supervisión policial que incluyen un aumento de fondos para la Inspectoría General del Departamento de Policía y políticas para incrementar la rendición de cuentas cuando se acusa a agentes de mala conducta.

“Cuando el gobierno usa la fuerza contra un neoyorquino, el estándar de rendición de cuentas debe ser el más alto. Todo neoyorquino merece saber que la fuerza se usará de manera legal, cuidadosa y solo cuando sea necesario”, declaró el alcalde en el comunicado.

Mamdani, demócrata, se postuló el año pasado con amplias promesas de remodelar el departamento de policía trasladando algunas responsabilidades de los agentes a expertos de salud mental. Pero el plan ha tardado en materializarse, lo que ha causado denuncias de simpatizantes que han pedido una reestructuración más sustancial.

También ha enfrentado un mayor escrutinio de liberales por su decisión de mantener a la comisionada de policía Jessica Tisch, una funcionaria heredada de la administración anterior. La semana pasada, Darializa Avila Chevalier, aliada socialista democrática de Mamdani y candidata demócrata a un escaño de la Cámara de Representantes por Manhattan y el Bronx, exigió la renuncia de Tisch después de que agentes federales de inmigración balearan a un hombre en la ciudad. Los Socialistas Democráticos de Estados Unidos instaron a Mamdani a destituir a Tisch en respuesta al tiroteo.

La Alcaldía indicó que el anuncio del lunes se produjo en respuesta a la jubilación de un agente que enfrentaba cargos disciplinarios internos por la muerte de Win Rozario, un de 19 años abatido por policías en 2024 durante una crisis de salud mental. El agente, que no fue acusado penalmente, pudo jubilarse antes de un procedimiento disciplinario.

Tisch admitió que el departamento debió haber notificado a la Junta de Revisión de Quejas Civiles de la ciudad durante el proceso de jubilación. “Como resultado de un error humano, no lo hicimos, y pido disculpas por ese error”, expresó. Un portavoz de la policía remitió las preguntas sobre el anuncio del lunes a la Alcaldía.

Desde entonces, el departamento ha implementado un nuevo sistema para priorizar la finalización de su proceso disciplinario antes de que un agente pueda jubilarse, dijo Mamdani el lunes. El departamento también formalizará su práctica de informar a funcionarios estatales cuando un agente se jubile mientras aún estén pendientes cargos disciplinarios, con el fin de evitar que sea contratado por otra agencia policial.

La revisión de las políticas sobre el uso de la fuerza, que según la Alcaldía es la primera de este tipo en una década, se llevará a cabo durante los próximos meses e incluirá aportes de la comunidad, informaron funcionarios.

Patrick Hendry, presidente del sindicato policial, desestimó el plan de la ciudad en un comunicado, al afirmar: “La base radical del alcalde quiere un desmantelamiento total del Departamento de Policía de Nueva York, y está claro que este anuncio es un intento de apaciguarlos. No funcionará y no hará que los neoyorquinos estén más seguros”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP