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Mamá de Illinois acusada de matar a su bebé seguía de cerca el juicio de Lindsay Clancy

Una mujer de Illinois acusada de matar a su hijo de 2 años había estado siguiendo de cerca el juicio por asesinato de la madre de Massachusetts Lindsay Clancy, enviando mensajes de texto sobre el caso a sus amigos apenas horas antes del hallazgo del cuerpo del menor, indicó la fiscalía el lunes.

Corie Walsh, de 40 años, enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado después de que su hijo, Barrett, fue encontrado sin vida en el sótano de la casa familiar en un suburbio de Chicago el pasado 1 de septiembre, según registros judiciales obtenidos por NBC Chicago.

Según la fiscalía, Walsh estaba “muy” involucrada en el juicio de Clancy y lo estuvo comentando con algunos de sus amigos hasta alrededor de las 12:30 de la tarde de ese día. Un vecino encontró a Barrett menos de cuatro horas después.

Walsh fue localizada en otra parte de la residencia con algunas lesiones que, según las autoridades, fueron autoinfligidas. Los fiscales señalaron que más tarde les dijo a los investigadores que mató a su hijo porque creía que era el “diablo” y el “anticristo”. Su abogada, Andrea Lyon, declaró a la prensa que su clienta atravesaba un episodio psicótico y afirmó que la muerte del niño es una tragedia para toda la familia.

La policía recibió una llamada para acudir a la vivienda de Walsh en Frankfort, a unos 56 kilómetros (35 millas) al suroeste de Chicago, poco antes de las 4 de la tarde, después de que un vecino descubrió el cuerpo de Barrett en el sótano, según la solicitud de la fiscalía para que Walsh permanezca encarcelada hasta la fecha del juicio.

El vecino encontró al niño y comenzó a practicarle reanimación cardiopulmonar mientras llamaba al número de emergencias 911, indicó la fiscalía. El menor fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto. Una autopsia determinó que falleció por asfixia por ligadura por compresión del cuello.

Al registrar la casa, la policía encontró a Walsh completamente vestida dentro de una bañera con agua ensangrentada, dijeron los fiscales. Tenía cortes en las muñecas y los muslos, y fue llevada a un hospital con lesiones que, según las autoridades, no ponían en riesgo su vida.

La revelación de que Walsh había seguido el juicio de Clancy se dio a conocer días después de que un juez de Massachusetts declaró un juicio nulo en ese caso, luego de que el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime.

Clancy, una exenfermera de trabajo de parto, fue acusada de matar a sus tres hijos pequeños en 2023. Sus abogados argumentaron que legalmente no era apta para ir a juicio y que sufría psicosis posparto. Los fiscales sostuvieron que Clancy entendía lo que estaba haciendo y sabía que estaba mal.

Las autoridades de Illinois no han afirmado que el juicio de Clancy haya influido en la muerte del hijo de Walsh, y hasta ahora ninguna evidencia hecha pública establece una conexión más allá de sus comentarios sobre el caso.

La Policía de Frankfort y los fiscales del condado de Will no respondieron de momento a mensajes en busca de comentarios.

FUENTE: AP

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