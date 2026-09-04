Malasia declara emergencia en ciudad de Sarawak por niveles críticos de contaminación

La ribera de Kuching en el centro de la ciudad, cubierta por una espesa capa de bruma en Kuching, en el estado de Sarawak, Malasia, el viernes 4 de septiembre de 2026. (AP Foto/Xpin Voon) AP

El Índice de Contaminantes del Aire en Serian, una pequeña localidad agrícola de poco menos de 90.000 habitantes cerca de la frontera con la provincia indonesia de Kalimantan, se disparó a 521 el viernes, según el departamento de medio ambiente de Malasia. Kuching, la capital de Sarawak, que es mucho más grande, también registró una lectura peligrosa de 311.

La oficina del primer ministro Anwar Ibrahim indicó en un comunicado que el rey de Malasia, el sultán Ibrahim Iskandar, dio su consentimiento para la declaración de emergencia en Serian, lo que permitiría adoptar medidas más eficaces. No ofreció detalles, pero funcionarios han señalado que una lectura por encima de 500 podría permitir la suspensión de trabajos no esenciales y de actividades al aire libre. Las escuelas ya se cierran si el índice supera 200.

Sarawak ha sido el estado malasio más afectado por la contaminación, y varias zonas han tenido niveles de aire peligrosos en los últimos días.

La contaminación del aire es un problema estacional recurrente en el Sudeste Asiático, donde el humo de incendios forestales y de turberas en Indonesia puede cruzar fronteras nacionales y afectar a la vecina Malasia, así como a Brunéi y Singapur.

La contaminación de este año ha sido particularmente severa debido a una mayor actividad de incendios en varias provincias de Indonesia, incluida Kalimantan, y a las prolongadas condiciones secas que han contribuido a empeorar el problema, que se ha extendido por la región.

También ha afectado a Filipinas, donde el presidente Ferdinand Marcos Jr. ordenó el viernes la suspensión de clases en todos los niveles en la región capital, el área metropolitana de Manila, y en más de una docena de provincias del norte, según un comunicado del gobierno.

El Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Filipinas también aconsejó a la población que reduzca al mínimo las actividades prolongadas al aire libre y que use mascarillas protectoras en las zonas visiblemente afectadas.

Datos satelitales del Ministerio de Silvicultura de Indonesia detectaron el viernes 717 puntos críticos en todo el país, probablemente causados por incendios forestales desde el 1 de agosto. Los datos mostraron 103 puntos críticos activos solo en las últimas 24 horas.

Las autoridades indonesias han desplegado recursos de extinción de incendios y han intentado inducir lluvia.

La policía de Indonesia anunció el viernes que ha detenido a 112 personas sospechosas de provocar los recientes incendios forestales y de turberas en 10 provincias de las islas de Sumatra y Borneo. Los sospechosos eran agricultores locales acusados de quemar tierras deliberadamente para despejar áreas a menor costo.

Indonesia también ha suspendido las licencias comerciales de cinco empresas por presuntos incendios forestales y de tierras dentro de sus concesiones en la provincia de Kalimantan.

Pipit Subiyanto, un alto funcionario policial de la agencia de investigación criminal de la Policía Nacional de Indonesia, señaló que las autoridades investigan 167 casos relacionados con la quema deliberada de unas 4.700 hectáreas (11.700 acres) de tierra en nueve provincias.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP