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Malasia amplía un año la búsqueda del MH370 y mantiene viva la esperanza de las familias

KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — Malasia ha extendido por otro año su contrato con la empresa de robótica marina Ocean Infinity para buscar en aguas profundas en el sur del océano Índico los restos de un vuelo de Malaysia Airlines que desapareció hace 12 años.

El gobierno aprobó el viernes la extensión de un acuerdo bajo la premisa de “si no se encuentra, no se paga” con Ocean Infinity hasta el 30 de junio del próximo año, informó el lunes el ministro de Transporte, Anthony Loke.

“Esta decisión es una muestra del compromiso continuo e inquebrantable del gobierno de brindar un cierre a los familiares de los pasajeros a bordo del vuelo MH370”, indicó Loke en un comunicado.

La prórroga permite a Ocean Infinity completar el área de búsqueda restante de 7.428,54 kilómetros cuadrados (2.868 millas cuadradas), después de reasignar temporalmente sus principales recursos de búsqueda para cumplir otros contratos comerciales, explicó.

El avión Boeing 777 desapareció del radar poco después de despegar el 8 de marzo de 2014, con 239 personas a bordo —en su mayoría ciudadanos chinos—, en un vuelo desde la capital de Malasia, Kuala Lumpur, hacia Beijing. Datos satelitales mostraron que el avión se desvió de su ruta y se dirigió hacia el sur, al extremo sur del océano Índico, donde se cree que se estrelló.

Una costosa búsqueda multinacional no logró hallar pistas sobre su ubicación, aunque algunos restos llegaron a la costa de África oriental y a islas del océano Índico. Una búsqueda privada realizada en 2018 por Ocean Infinity tampoco encontró nada.

Malasia dio luz verde el año pasado a Ocean Infinity para reanudar la búsqueda del vuelo 370 en un nuevo espacio de 15.000 kilómetros cuadrados (5.800 millas cuadradas) en el sur del océano Índico. Ocean Infinity, que tiene sedes tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, recibirá 70 millones de dólares únicamente si se descubren restos del avión.

Loke señaló que se espera que los buques de Ocean Infinity vuelvan a asignarse a la misión del MH370 entre noviembre y abril del próximo año, cuando las condiciones más tranquilas en el mar ofrecen una ventana más segura y eficaz para las operaciones submarinas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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