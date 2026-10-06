Malagò seguirá al mando de la federación italiana de fútbol tras acuerdo de última hora

Giovanni Malagò se retira de la sede del Comité Olímpico de Italia, el martes 6 de octubre de 2026, en Roma. (Alfredo Falcone/LaPresse vía AP) AP

Aunque a Malagò se le retiró la presidencia, fue nombrado comisionado de emergencia de la federación de manera interina, a la espera de una nueva elección.

El compromiso se alcanzó en una reunión de última hora entre Malagò y el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, justo antes de que el CONI votara sobre el asunto.

La irregularidad fue que Malagò no estaba registrado como miembro de la federación de fútbol en el momento de la elección en junio.

Malagò recibió el 68,58% de los votos en la elección y superó con facilidad a Giancarlo Abete, l expresidente de la federación que obtuvo el 29,17% y era el único otro candidato.

La votación fue convocada para reemplazar a Gabriele Gravina, quien renunció después de que Italia —cuatro veces campeona del mundo, no lograra clasificarse para un tercer Mundial consecutivo.

Es probable que se celebre una nueva elección en enero, y se espera que Malagò se postule de nuevo.

Malagò encabezó anteriormente el Comité Olímpico Italiano y el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. También es miembro del Comité Olímpico Internacional.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, advirtió a las autoridades italianas sobre una injerencia política si se apartaba a Malagò.

Además de la atribulada selección nacional, que ha mostrado mejoría bajo el regreso del entrenador Roberto Mancini en la Liga de Naciones, Malagò también ha heredado los preparativos de Italia, plagados de complicaciones, para albergar la Eurocopa de 2032.

La semana pasada, la federación presentó a la UEFA una lista de 14 estadios en 13 ciudades que podrían albergar partidos del torneo, que se coorganiza con Turquía. Pero solo una de las sedes —el estadio Allianz de la Juventus en Turín— está lista.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP