Málaga sigue sin ganar tras empatar 1-1 con el Espanyol de visita

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Pudo haber sido mucho peor para el equipo local, que estuvo en desventaja durante casi todo el partido.

Bryan Zaragoza adelantó al Espanyol, que jugaba como visitante, a los 13 minutos, cuando se metió desde la izquierda, superó a dos rivales y clavó un disparo raso.

Pero una volea del suplente Adrián Nino en el tiempo añadido le dio a Málaga su cuarto punto de la temporada. Sigue siendo el único club sin victorias y, tras ocho partidos, comparte el último lugar de La Liga con Valencia.

El Espanyol, por su parte, subió al 11mo puesto.

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FUENTE: AP