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Magic vence 132-120 a Timberwolves con 20 puntos de Paolo Banchero para hilar 4ta victoria

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Paolo Banchero anotó 20 puntos y capturó ocho rebotes, Desmond Bane sumó 18 unidades y seis asistencias, y el Magic de Orlando venció el miércoles 132-120 a los Timberwolves de Minnesota.

Franz Wagner, alero del Magic de Orlando, realiza una clavada en el duelo ante los Timberwolves de Minnesota, el miércoles 8 de abril de 2026 (AP Foto/John Raoux)
Franz Wagner, alero del Magic de Orlando, realiza una clavada en el duelo ante los Timberwolves de Minnesota, el miércoles 8 de abril de 2026 (AP Foto/John Raoux) AP

Franz Wagner aportó 17 puntos y Goga Bitadze ingresó desde la banca para contribuir con 14 tantos y 15 rebotes a la causa del Magic, que ha ganado cuatro duelos seguidos.

La victoria impulsó al Magic (44-36) al séptimo puesto en la apretada carrera por las posiciones de playoffs/play-in. Con dos partidos restantes en cancha ajena (Chicago el viernes y Boston el domingo), Orlando podría terminar en cualquier lugar entre el sexto y el noveno en la Conferencia Este.

Terrence Shannon Jr. encabezó a los Timberwolves con un récord personal de 33 puntos. Jaden McDaniels, de regreso en la alineación tras perderse seis partidos por una lesión en la rodilla izquierda, añadió 18 unidades en 19 minutos.

Los Wolves, que han perdido cinco de siete compromisos, jugaron sin Anthony Edwards (lesión en la rodilla derecha) y sin cuatro jugadores que fueron titulares en la victoria del martes por la noche en Indiana, la cual aseguró su puesto de playoffs en la Conferencia Oeste.

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FUENTE: AP

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