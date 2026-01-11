americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Magic vence 128-118 a los Pelicans en el regreso de Moritz Wagner tras lesión de rodilla

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Paolo Banchero anotó 23 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias, Desmond Bane añadió 27 puntos y Orlando venció 128-118 a los Pelicans de Nueva Orleans el domingo en el regreso del centro del Magic, Moritz Wagner, tras una grave lesión de rodilla.

Moritz Wagner (21), alero del Magic de Orlando, reacciona tras recibir una falta durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Pelicans de Nueva Orleans, el domingo 11 de enero de 2026, en Orlando, Florida. (AP Photo/Kevin Kolczynski)
Moritz Wagner (21), alero del Magic de Orlando, reacciona tras recibir una falta durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Pelicans de Nueva Orleans, el domingo 11 de enero de 2026, en Orlando, Florida. (AP Photo/Kevin Kolczynski) AP

Wagner se perdió más de un año después de romperse el ligamento cruzado anterior izquierdo, jugando por última vez el 21 de diciembre de 2024. El domingo, tuvo ocho puntos y dos rebotes en diez minutos en el último partido de los Magic antes de su serie de dos juegos contra Memphis en Berlín y Londres.

Zion Williamson lideró a New Orleans con 22 puntos, y Trey Murphy III y Jordan Poole añadieron 21 cada uno. Los Pelicans han perdido diez de los últimos 11 partidos.

Anthony Black sumó 26 puntos, siete asistencias y tres robos para el Magic. Goga Bitadze tuvo 14 puntos, 13 rebotes y tres robos en su primera titularidad de la temporada como centro. Bitadze reemplazó a Wendell Carter Jr., quien sufrió una distensión en la espalda.

Desde que perdieron ante Nueva York en las semifinales de la Copa NBA el 13 de diciembre, el Magic han seguido las derrotas con victorias en siete ocasiones consecutivas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Destacados del día

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el Día Nacional de la Defensa en plena crisis

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el "Día Nacional de la Defensa" en plena crisis

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía aunque cueste vidas

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía "aunque cueste vidas"

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter