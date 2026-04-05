Magic remontan 15 puntos en la segunda mitad y vencen 112-108 a Pelicans

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Paolo Banchero (5), delantero de el Magic de Orlando, clava el balón en la segunda mitad contra los Pelicans de Nueva Orleans en un juego de baloncesto de la NBA en Nueva Orleans, el domingo 5 de abril de 2026. (Foto AP/Ella Hall) AP

El Magic amplió a nueve partidos su racha de victorias ante los Pelicans, y Orlando ganó en Nueva Orleans por novena vez consecutiva. La última derrota del Magic ante los Pelicans fue el 23 de diciembre de 2021 en Orlando, y la última vez que perdió en Nueva Orleans fue el 18 de enero de 2017.

Orlando perdía 94-84 al inicio del cuarto periodo, pero utilizó una racha de 14-2 para tomar su primera ventaja desde el segundo cuarto.

Paolo Banchero sumó 23 puntos para Orlando, que ganó pese a encestar 7 de 33 (21%) desde larga distancia.

Saddiq Bey anotó 32 puntos para los Pelicans, que sufrieron su séptima derrota consecutiva. Yves Missi logró un máximo de temporada de 18 puntos y capturó 13 rebotes. Zion Williamson anotó 17 puntos, pero solo uno en el cuarto periodo.

Orlando, que ocupa el noveno lugar en la Conferencia Este, se colocó a un partido del sexto puesto de Philadelphia en su intento por evitar el torneo de play-in.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP