Magic consigue su sexta victoria seguida al superar a los Wizards en tiempo extra

Compartir en:









El base del Magic de Orlando Desmond Bane salta para anotar mientras lo defiende el alero de los Wizards de Washington Anthony Gill en el encuentro del jueves 12 de marzo del 2026. (AP Foto/John Raoux) AP

Dos días después de que los Wizards fueron humillados cuando Bam Adebayo les anotó 83 puntos —la segunda cifra más alta en la historia de la NBA—, reaccionaron y tras estar abajo por 17 puntos en el cuarto periodo igualaron el marcador cuando Bilal Coulibaly metió un triple a 5,8 segundos del final.

Coulibaly encestó otro triple para empatarlo a 131 con 1:39 por jugarse en el tiempo extra, pero Suggs respondió con su propio tiro detres y luego añadió dos tiros libres con 56 segundos en el reloj.

Tristan da Silva sumó 26 unidades, siete rebotes, cuatro robos y dos tapones para el Magic, incluido uno en una penetración de Coulibaly hacia el aro en el tiempo extra. Desmond Bane anotó 22 tantos, Wendell Carter Jr. aportó 19 puntos y 11 rebotes, y Paolo Banchero terminó con 18 puntos y 10 tableros.

Coulibably logró un máximo de su carrera de 29 puntos, pero Washington sufrió su décima derrota consecutiva.

___

FUENTE: AP