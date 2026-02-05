americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Maestra india que creó cientos de centros educativos gana el Premio Global a la Enseñanza

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Una profesora y activista india conocida por crear cientos de centros de enseñanza y pintar murales educativos en vecindarios marginales ganó el jueves el Premio Global a la Enseñanza, dotado con un millón de dólares.

Rouble Nagi aceptó el galardón en la Cumbre Mundial de Gobiernos, un evento anual en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que reúne a líderes de todo el mundo.

Su Fundación de Arte Rouble Nagi ha abierto más de 800 centros educativos en toda India. Su objetivo es que los niños que nunca han asistido a la escuela comiencen a tener una enseñanza estructurada. También enseñan a los que ya están escolarizados.

Nagi también pinta murales que enseñan a leer y escribir, ciencia, matemáticas e historia, entre otros temas.

El premio lo concede la Fundación Varkey, cuyo fundador, Sunny Varkey, creó la empresa con fines de lucro GEMS Education, que gestiona docenas de escuelas en Egipto, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Nagi tiene previsto destinar el millón de dólares a construir un instituto que ofrezca formación profesional gratuita.

Nagi es la décima galardonada desde que la fundación comenzó a otorgar los premios en 2015.

El listado de ganadores anteriores del Premio Global a la Enseñanza incluye a un profesor en una aldea remota de Kenia que donó la mayor parte de sus ingresos a los pobres, una maestra de primaria palestina que enseña a sus estudiantes la cultura de la no violencia y un educador canadiense que daba clase a estudiantes inuit en una aldea remota del Ártico. El año pasado se reconoció al educador saudí Mansour al-Mansour, conocido por su trabajo con los pobres en su país.

GEMS Education, o Global Education Management Systems, es uno de los mayores operadores de escuelas privadas del mundo y se cree que su valor asciende a miles de millones. Su éxito ha ido en paralelo al de Dubái, donde solo las escuelas privadas ofrecen clases a los hijos de los extranjeros que impulsan su economía.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Carlos Fernandez de Cossio

Cuba dice estar "lista" para un diálogo con EEUU, pero descarta negociar un cambio de sistema político

apagón

Apagón MASIVO deja sin electricidad al oriente de Cuba tras fallas en las termoeléctricas Felton y Renté

Condenan a 50 años de prisión a cubano que asesinó a su pareja en Jacksonville semanas después de llegar de Cuba

Condenan a 50 años de prisión a cubano que asesinó a su pareja en Jacksonville semanas después de llegar de Cuba

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un plan de contingencia

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un "plan de contingencia"

URGENTE | Detienen en Venezuela a Alex Saab, principal testaferro de Maduro, en operación conjunta con el FBI

URGENTE | Detienen en Venezuela a Alex Saab, principal testaferro de Maduro, en operación conjunta con el FBI

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter