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MacKenzie Gore poncha a 7 en su primera apertura con Rangers que vencen 8-3 a Filis

FILADELFIA (AP) — MacKenzie Gore ponchó a siete en su debut con Texas, y Brandon Nimmo y Andrew McCutchen conectaron jonrones para liderar la victoria 8-3 de los Rangers el domingo sobre los Filis de Filadelfia.

El pitcher de los Rangers de Texas MacKenzie Gore lanza en la primera entrada ante los Filis de Filadelfia el domingo 29 de marzo del 2026. (AP Foto/Laurence Kesterson)
El pitcher de los Rangers de Texas MacKenzie Gore lanza en la primera entrada ante los Filis de Filadelfia el domingo 29 de marzo del 2026. (AP Foto/Laurence Kesterson) AP

Esta fue la primera apertura de Gore con los Rangers después de ser adquirido de Washington en un canje durante la temporada baja. Lanzó cinco entradas sin permitir hits antes de que su intento de lograr el primer juego sin hit de Texas desde que Kenny Rogers lanzó un juego perfecto en 1994 se viera frustrado por un sencillo dentro del cuadro de Justin Crawford para abrir la sexta.

Gore (1-0) ponchó a Bryce Harper con las bases llenas en la sexta y salió del juego después de golpear a Alec Bohm con un lanzamiento para poner el marcador 6-1. El bullpen se encargó del resto para ayudar a los Rangers a ganar dos de tres a los Phillies, campeones del Este de la Liga Nacional.

Gore registró un máximo de su carrera de 13 ponches y permitió un hit en seis entradas en blanco contra los Phillies en su primera apertura de la temporada pasada.

Por los Rangers, el dominicano Ezequiel Durán de 4-1 con una anotada y una empujada.

Por los Filis, el cubano Adolis García de 3-0 con una empujada. El panameño Edmundo Sosa de 2-0.

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