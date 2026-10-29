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Machado pone foco en transición democrática en Venezuela y niega contacto con presidenta encargada

CARACAS (AP) — La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo el jueves que la transición en el país sudamericano avanza irreversiblemente hacia elecciones presidenciales en 2027, al tiempo que negó un acercamiento con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ofrece una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el jueves 29 de octubre de 2026. (Foto AP/Pedro Mattey)
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ofrece una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el jueves 29 de octubre de 2026. (Foto AP/Pedro Mattey) AP

En sus primeras declaraciones públicas tras su regreso el domingo y luego de diez meses en el exilio, Machado reiteró que su prioridad en ese proceso de transición será “el desmontaje total del sistema represivo y la liberación de todos nuestros presos políticos”.

Aunque el retorno de la política se produjo en un escenario plagado de dudas sobre el futuro democrático de Venezuela y el papel de Estados Unidos, la dirigente dejó clara su posición ante el gobierno de Donald Trump.

“Gracias a su acción del 3 de enero se ha abierto la compuerta a la libertad que va a permitir que Venezuela avance a una transición democrática y que consolidemos a nuestro país en el mayor aliado que Estados Unidos jamás habrá tenido en nuestra región”, manifestó.

Machado consideró que las tres fases presentadas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para el cambio político -estabilización, recuperación y transición- siguen avanzando hacia la “realización de unas elecciones presidenciales en 2027”.

Consultada sobre una eventual reunión con la gobernante interina, la política dijo no haber recibido ningún mensaje de ella, ni de Washington.

Poco antes de las declaraciones públicas de la dirigente de oposición, la presidenta encargada Rodríguez aseguró en un mensaje al país que en Venezuela “habrá elecciones”, sin precisar una fecha.

Afirmó que los comicios serán organizados por “una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”.

“La elección no debe ser un problema ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere”, señaló Rodríguez.

El retorno de la Premio Nobel de la Paz se concretó tras siete intentos fallidos que los activistas opositores aseguraron fueron orquestados por el gobierno venezolano despertando dudas sobre la posible implicación de la administración Trump, algo que el gobierno estadounidense ha negado.

Rubio afirmó que el retorno “seguro” de la política fue resultado de las “conversaciones de reconciliación” apoyadas por su país y las que consideró “la mejor oportunidad” que ha tenido Venezuela en tres décadas para lograr elecciones libres, justas y una democracia duradera.

Ni Machado, ni su plataforma política participan en esos diálogos, aunque afirmó que no los obstaculizará.

FUENTE: AP

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