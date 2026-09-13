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Machado pega jonrón y los Padres vencen 6-4 a los Gigantes para su 7ma victoria seguida

SAN FRANCISCO (AP) — Manny Machado conectó un jonrón de dos carreras y los Padres de San Diego extendieron a siete juegos su racha de victorias con un triunfo por 6-4 sobre los Gigantes de San Francisco la noche del domingo.

Manny Machado, de los Padres de San Diego, señala a sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras frente a los Gigantes de San Francisco en la segunda entrada del juego de Grandes Ligas del domingo 13 de septiembre de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jed Jacobsohn)
Manny Machado, de los Padres de San Diego, señala a sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras frente a los Gigantes de San Francisco en la segunda entrada del juego de Grandes Ligas del domingo 13 de septiembre de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jed Jacobsohn) AP

Los Padres aventajan a los Diamondbacks de Arizona por 2 1/2 juegos en la lucha por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

El doble de dos carreras de Jackson Merrill hacia el jardín contrario ante Logan Webb (8-9) puso a San Diego al frente de manera definitiva en la primera entrada.

Los Padres anotaron tres más en la segunda, dos de ellas cuando el dominicano Machado mandó el lanzamiento de Webb por encima de la barda del jardín izquierdo. Su 27mo jonrón en la temporada le dio a los Padres una ventaja de 5-0.

En la parte baja de la segunda, Andrew Knizner conectó un cuadrangular de dos carreras al jardín izquierdo ante Nick Pivetta para recortar la desventaja de los Gigantes a 5-2.

El dominicano Fernando Tatis Jr. pegó tres imparables, anotó dos veces e impulsó dos carreras. Su sencillo en la cuarta entrada remolcó a Ethan Salas, quien había conectado un triple para su primer hit en las Grandes Ligas en su 16to turno al bate. Eso puso la pizarra 6-2.

Webb permitió seis carreras con ocho hits en cinco entradas. Ponchó a siete y dio una base por bolas.

Los Gigantes anotaron una carrera en la quinta y otra en la sexta. Scott Bandura, quien debutaba en las Grandes Ligas, abrió la sexta con un sencillo dentro del cuadro y anotó con un hit de Christian Koss para recortar la ventaja de San Diego a 6-4.

Wandy Peralta (3-2) lanzó 1 1/3 entradas en relevo sin permitir carreras para acreditarse la victoria. ___

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

FUENTE: AP

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