Macao aprueba ley que permite juicios a puerta cerrada

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Viajeros de China en las Ruinas de San Pablo en Macao, el 18 de enero del 2022. (AP foto/Kanis Leung) AP

La legislación otorga nuevas facultades a un comité de seguridad nacional en Macao, que es una región administrativa especial de China junto con la vecina Hong Kong. Los críticos sostienen que las autoridades de ambas ciudades han estado reforzando en los últimos años sus poderes sobre la expresión política.

Según la nueva legislación de Macao, si tanto los jueces como el comité de seguridad nacional de la ciudad deciden que ventilar un caso públicamente podría perjudicar la seguridad nacional, los jueces pueden llevar a cabo el proceso a puerta cerrada.

El comité, cuyas funciones incluirán estudiar cómo aplicar las políticas de seguridad del gobierno central de Beijing, actualmente está integrado por miembros como responsables de seguridad, jefes de policía y el líder de la ciudad. La legislación también ampliaría la composición del comité para representar intereses más amplios al incorporar a otros funcionarios de la ciudad, como los responsables de asuntos culturales y de educación y desarrollo juvenil.

Permitir juicios cerrados en casos penales preocupa a algunos observadores, especialmente después de que la policía de Macao detuviera el año pasado al exlegislador prodemocracia Au Kam San, bajo sospecha de coludir con fuerzas externas en violación de la ley de seguridad nacional del territorio. Fue el primer caso conocido públicamente bajo esa ley desde que la legislación se promulgó en 2009 y se revisó en 2023.

El gobierno de Macao señaló en un comunicado que la ley aprobada el jueves tiene gran importancia para salvaguardar de manera eficaz la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo. Entrará en vigor un día después de que se publique en el boletín oficial.

Macao, una antigua colonia portuguesa, ha pasado de ser un enclave de apuestas a convertirse en uno de los mayores centros de juego del mundo desde su retorno al dominio chino en 1999.

Su bloque prodemocracia nunca fue tan influyente como en Hong Kong, una antigua colonia británica que regresó a China en 1997. El gobierno de Macao también enfrentó protestas masivas mucho menores que las que desafiaron su autoridad en comparación con Hong Kong. Pero en los últimos años se introdujeron más controles políticos en el centro de los casinos, especialmente después de que enormes protestas antigubernamentales sacudieran Hong Kong en 2019, el mayor desafío al control de Beijing desde su devolución. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP