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Mac Allister marca gol de larga distancia en Champions tras revelar decepción por su contrato

Un día después de revelar su decepción por la falta de una nueva oferta de contrato por parte de Liverpool, Alexis Mac Allister dio la respuesta perfecta con el gol de la victoria en un triunfo el miércoles por 2-1 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

El mediocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de la fase inicial de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Liverpool y el Atlético de Madrid en Liverpool, Inglaterra, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dave Thompson)
El mediocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de la fase inicial de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Liverpool y el Atlético de Madrid en Liverpool, Inglaterra, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dave Thompson) AP

Mac Allister sacó un disparo feroz desde fuera del área mientras Liverpool se recuperaba de ir perdiendo por un gol en Anfield.

El internacional argentino, que se incorporó a Liverpool en 2023, salió corriendo a celebrar frente a los aficionados locales. Fue un marcado contraste con su tono sombrío antes del partido, cuando habló sobre la incertidumbre respecto a su situación en el club.

“Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato”, señaló el martes Mac Allister durante una conferencia de prensa previa al partido.

El contrato de Mac Allister se extiende hasta 2028, por lo que no hay urgencia para que Liverpool lo renueve todavía. Pero su gol, cinco minutos después del descanso, fue un recordatorio de sus cualidades: remató con potencia al rincón, fuera del alcance del arquero del Atlético, Jan Oblak.

El Atlético se había puesto en ventaja gracias a Marcos Llorente a los 17 minutos, con el mediocampista ampliando su notable racha goleadora en Anfield.

Fue su quinto gol en sus últimas tres visitas a Merseyside, después de haber marcado de manera célebre dos tantos cuando el Atlético eliminó al entonces campeón defensor Liverpool del torneo, justo antes del confinamiento por el COVID-19 en 2020.

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