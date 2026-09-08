americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mac Allister dice que está "muy, muy triste" porque Liverpool no le ofreció nuevo contrato

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — El mediocampista de Liverpool Alexis Mac Allister afirma que quedó “muy, muy triste” por la decisión del club de no ofrecerle una extensión de contrato. Aun así, mantiene la esperanza de alcanzar un nuevo acuerdo.

ARCHIVO - El mediocampista de Liverpool Alexis Mac Allister celebra tras anotar un gol contra West Ham en la Liga Premier, el 28 de febrero de 2026. (AP Foto/Jon Super)
ARCHIVO - El mediocampista de Liverpool Alexis Mac Allister celebra tras anotar un gol contra West Ham en la Liga Premier, el 28 de febrero de 2026. (AP Foto/Jon Super) AP

Mac Allister, campeón de la Liga Premier con Liverpool en 2024-25, comentó que tuvo opciones para salir de Liverpool durante el receso de temporada. Sostuvo que no necesita demostrar que merece el tipo de extensión que recibieron este año sus compañeros del mediocampo Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch.

“Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual, por supuesto, me pone muy, muy triste porque creo que todos pueden ver que doy el 100% por este club de fútbol todos los días en los entrenamientos, en los partidos”, manifestó antes del debut de Liverpool en la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid el miércoles.

“Veo a Dominik y a Ryan renovando sus contratos y eso me hace muy feliz porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me pone un poco triste que yo no haya recibido el mío. Por supuesto, todavía hay tiempo. Creo que los aficionados no tienen que preocuparse porque daré mi 100% hasta el último día que esté aquí", indicó.

“Veremos qué pasa, pero hubo opciones de irme este verano y creo que ahora mismo estoy en el club correcto y tengo la mentalidad adecuada para dar mi 100% por este club”, agregó.

El contrato de Mac Allister se extiende hasta la temporada 2027-28. Sin una extensión, podría tener más margen de maniobra para un traspaso el próximo año. De lo contrario, Liverpool se arriesgaría a perderlo sin recibir nada cuando termine su contrato.

Ganador de la Copa del Mundo en 2022, el mediocampista argentino se incorporó a Liverpool en 2023 para la última temporada de Jürgen Klopp.

“Es un período muy exitoso de mi vida y no creo que tenga que demostrar algo, pero por supuesto tengo que mostrar el nivel al que puedo rendir”, expresó.

Consultado sobre los comentarios de Mac Allister, el entrenador Andoni Iraola dio a entender que está satisfecho con el rendimiento del mediocampista en los tres partidos de la Premier que han disputado.

“Lo importante es que él quiere estar aquí. Quiere seguir aquí”, señaló Iraola antes de su primer partido europeo como técnico de Liverpool. “Lo valoro muy alto”.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

NUEVOS DETALLES DEL ACCIDENTE EN MIAMI: avión de Amazon impactó una furgoneta con siete personas

NUEVOS DETALLES DEL ACCIDENTE EN MIAMI: avión de Amazon impactó una furgoneta con siete personas

EMERGENCIA EN MIAMI: cinco muertos tras accidente de avión de carga de Amazon en el aeropuerto

EMERGENCIA EN MIAMI: cinco muertos tras accidente de avión de carga de Amazon en el aeropuerto

Raúl Castro reaparece junto a Díaz-Canel y desmiente rumores sobre su muerte tras una semana de especulaciones

Raúl Castro reaparece junto a Díaz-Canel y desmiente rumores sobre su muerte tras una semana de especulaciones

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter