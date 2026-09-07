Luzardo poncha a 12 en su 1ra blanqueada y Schwarber jonronea en triunfo de Filis 1-0 ante Braves

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El lanzador de los Filis de Filadelfia, Jesús Luzardo, es empapado por sus compañeros en la cueva tras un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Derik Hamilton) AP

Los Filis dividieron una serie de cuatro juegos con los Braves, líderes del Este de la Liga Nacional, y recortaron la ventaja en la división a cuatro juegos.

Luzardo (14-5), lanzador del mes de agosto en la Liga Nacional, no otorgó base por bolas hasta la novena entrada y retiró a los dos últimos bateadores para completar la joya de 109 lanzamientos en 1 hora, 51 minutos. Tiró 78 strikes.

Schwarber le dio la victoria cuando conectó su 43er jonrón, el que más en las Grandes Ligas, hacia el segundo nivel de las gradas contra el relevista colombiano Didier Fuentes (5-2).

El abridor de Atlanta Grant Holmes ponchó a seis y permitió tres hits en seis entradas. Ponchó a los tres bateadores en la tercera y lanzó seis entradas sin permitir carrera por sexta vez esta temporada.

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FUENTE: AP