americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lula y Petro cuestionan capacidad de ONU para frenar guerras y abogan por multilateralismo en CELAC

BOGOTÁ (AP) — Los presidentes de Brasil y Colombia coincidieron el sábado en cuestionar fuertemente la capacidad de las Naciones Unidas para frenar las guerras en el mundo y abogaron por el multilateralismo, especialmente entre las naciones del sur global, durante una reunión de la CELAC-África celebrada en Bogotá.

El presidente uruguayo Yamandú Orsi, centro, saluda a los periodistas a su llegada a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC-ÁFRICA) en Bogotá, Colombia, el sábado 21 de marzo de 2026. (Foto AP/Ivan Valencia)
El presidente uruguayo Yamandú Orsi, centro, saluda a los periodistas a su llegada a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC-ÁFRICA) en Bogotá, Colombia, el sábado 21 de marzo de 2026. (Foto AP/Ivan Valencia) AP
El presidente colombiano Gustavo Petro, izquierda, entrega la presidencia temporal de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a su homólogo uruguayo Yamandú Orsi, durante la cumbre de la CELAC celebrada en Bogotá, Colombia, el sábado 21 de marzo de 2026. (Foto AP/Iván Valencia)
El presidente colombiano Gustavo Petro, izquierda, entrega la presidencia temporal de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a su homólogo uruguayo Yamandú Orsi, durante la cumbre de la CELAC celebrada en Bogotá, Colombia, el sábado 21 de marzo de 2026. (Foto AP/Iván Valencia) AP

"Lo que presenciamos en el mundo es el fracaso total y absoluto de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU y sus miembros permanentes fueron creados para intentar mantener la paz. Y son ellos quienes están librando guerras", dijo el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, luego de enlistar los conflictos en Ucrania, la Franja de Gaza e Irán.

Lula se refirió a la composición del Consejo de Seguridad al cuestionar cuándo convocará la ONU una reunión extraordinaria para discutir el papel de sus miembros, indicando que debía renovarse para incluir a más países y evitar que los “poderosos” piensen que son dueños de los más “débiles”.

“Es imposible que alguien piense que es dueño de otros países. ¿Qué le están haciendo ahora a Cuba? ¿Qué le hicieron a Venezuela? ¿Eso es democrático?”, señaló el mandatario brasileño.

Gustavo Petro, su homólogo colombiano y anfitrión de la reunión de la CELAC, aseguró que las Naciones Unidas atraviesan una “crisis”, por su “incapacidad para resolver los problemas” comunes de la humanidad y evitar las guerras. “Naciones Unidas ya no sirve”, sentenció.

“¿Qué hacemos juntándonos con genocidas? ¿Qué hacemos diciéndole al genocida que llevamos ejércitos latinoamericanos para ayudarle? ¿Le vamos a ayudar a matar bebés árabes o Latinoamérica está para exigir que la paz sea ya?”, cuestionó Petro, quien ha calificado las acciones bélicas contra Gaza como un “genocidio”.

Los mandatarios también abogaron por conservar el multilateralismo justo cuando Colombia acogía el sábado un foro de alto nivel con delegados de África y una cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con pocos presidentes y primeros ministros de la región presentes.

Asistieron los presidentes de Brasil, Uruguay, Burundi, Colombia y los primeros ministros de Guyana y San Vicente y Las Granadinas. Así como viceministros, cancilleres y embajadores.

Lula aseguró que en un mundo con varios conflictos activos es necesario el multilateralismo. “¿Cuándo vamos a decir que queremos volver a las relaciones civilizadas entre las naciones, que no permitiremos el fin del multilateralismo y que garantizaremos que solo la paz puede permitir que el mundo pobre se desarrolle?”.

Mientras que Petro propuso un multilateralismo al parecer por fuera de los mecanismos actuales construido como un “encuentro de la humanidad”. En ese contexto, cuestionó la visión del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, a quien atribuyó la defensa de "la civilización blanca, occidental y cristiana” y lo exhortó a buscar “el diálogo entre civilizaciones y no la confrontación entre las civilizaciones”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

Irán ejecuta a joven campeón de lucha Saleh Mohammadi y desata condena internacional por represión

Irán ejecuta a joven campeón de lucha Saleh Mohammadi y desata condena internacional por represión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter