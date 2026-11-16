Lula gobernará Brasil por un cuarto mandato, pero enfrenta varios desafíos. Estas son las claves

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, se dirige a sus seguidores durante un mitin de campaña tras ganar una cuarta candidatura en la segunda vuelta electoral, en la avenida Paulista de Sao Paulo, Brasil, el domingo 25 de octubre de 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

Aunque Lula finalmente superó a su rival, Flávio Bolsonaro, por 4,4 millones de votos después de ir por detrás en la primera vuelta, el país sigue profundamente dividido y muchos votantes expresaron su descontento con el mandato actual del presidente izquierdista, que comenzó en 2023.

Bolsonaro se negó a reconocer el resultado de las elecciones, se declaró víctima de fraude electoral sin aportar pruebas y huyó a Miami. Ha prometido encabezar una oposición reforzada desde Estados Unidos.

Mientras Lula se prepara para iniciar su próximo mandato, un vistazo a los desafíos que se avecinan.

Lula enfrenta presión de inversionistas que habían contado con que Bolsonaro ganaría las elecciones después de que el candidato de extrema derecha recibiera más votos que Lula el 4 de octubre. Los mercados no reaccionaron bien a su derrota. La moneda de Brasil, el real, cayó un 12% frente al dólar al día siguiente de las elecciones, mientras que la bolsa se desplomó casi un 14% y no se ha recuperado desde entonces.

Los inversionistas creían que una victoria de Bolsonaro frenaría el gasto público y les preocupa la futura política fiscal de Lula, señaló Sergio Vale, economista jefe de la consultora MB Associados.

“Lula y el gobierno han prometido no tocar el gasto mientras mantienen todas las promesas hechas en estos últimos años. Lamentablemente, no son compatibles con la responsabilidad fiscal”, afirmó Vale.

El gobierno de Lula presentó hace poco planes para ahorrar hasta 60.000 millones de reales (10.600 millones de dólares) en fondos públicos mediante recortes a exenciones fiscales y topes de gasto, una propuesta que actualmente avanza en el Congreso.

Durante el tercer mandato de Lula, la deuda pública de Brasil creció de alrededor de 7,2 billones de reales (1,3 billones de dólares) en 2022 a 11,1 billones de reales (2 billones de dólares) este año, lo que, según analistas, impulsó la inflación y contribuyó a que las altas tasas de interés finalmente se mantuvieran sin cambios en 13,75% pese a variaciones a lo largo del mandato.

El alto costo de vida también dejó a muchos brasileños descontentos con el estado de la economía pese a un desempleo en mínimos históricos.

Un Congreso hostil

Lula se enfrentará a un Congreso que se desplazó aún más hacia la derecha en las elecciones legislativas de octubre. El Partido Liberal de Bolsonaro aseguró los bloques más grandes en ambas cámaras, al ganar 23 escaños adicionales en la cámara baja y casi duplicar sus asientos en el Senado, en su mayoría a expensas de partidos centristas.

Pese a la salida de Bolsonaro hacia Miami, su partido seguirá siendo una fuerza a tener en cuenta, al conservar instrumentos para bloquear propuestas del gobierno e incluso desafiar a las autoridades judiciales.

Los aliados de Bolsonaro en el Congreso quieren, por encima de todo, someter a juicio político al juez del Supremo Tribunal Alexandre de Moraes, quien encabezó la investigación que llevó al presidente Jair Bolsonaro a cumplir una condena de 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado.

Sus esfuerzos se verían favorecidos si Rogério Marinho, coordinador de campaña de Bolsonaro, se convierte en presidente del Senado. Anunció su candidatura la semana pasada, prometiendo no centrarse únicamente en el juicio político. Pero, añadió: “no miraremos para otro lado, porque nadie está por encima de la ley”.

El afianzamiento de las bandas criminales

Los brasileños citaron el crimen como una de sus principales preocupaciones antes de las elecciones y la inseguridad tuvo un lugar destacado en el ciclo electoral.

Aunque la tasa de homicidios de Brasil el año pasado cayó a su nivel más bajo desde 2012, el país sigue enfrentando una expansión de actividades criminales que usan tecnología digital y plataformas en línea, violencia contra grupos vulnerables —incluidas personas de color, mujeres y niños— y una necesidad de modernizar las instituciones de seguridad y justicia, según el informe anual de este año del Foro Brasileño de Seguridad Pública.

Las bandas de narcotráfico han ampliado su alcance en los últimos años y ahora están presentes en grandes extensiones del país, incluidas partes de la selva amazónica, mientras que milicias de tipo paramilitar han afianzado su poder en Río y otros estados.

El Senado de Brasil aprobó recientemente una legislación que fortalece el poder del gobierno para combatir a las bandas criminales. Lula ha destacado los cambios como clave para abordar uno de los mayores problemas de su país.

Atrapado entre Estados Unidos y China

Gestionar la rivalidad entre Estados Unidos y China será clave en el cuarto mandato de Lula, indicó Ana Garcia, profesora de relaciones internacionales en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro.

Las relaciones entre Brasil y Estados Unidos cayeron a un mínimo histórico durante el tercer mandato de Lula, después de que el gobierno de Trump impusiera varias rondas de aranceles. Mientras tanto, los vínculos con China se profundizaron, lo que disgustó a Estados Unidos, según analistas.

Pero las amplias ganancias de los demócratas en las elecciones de medio mandato también reflejaron un rechazo a los aranceles de Trump, y es probable que aumente la presión para reducirlos —incluidos los que apuntan a Brasil—, señaló Garcia.

Garcia espera que Flávio Bolsonaro y su hermano Eduardo, que vive en Texas, continúen haciendo gestiones de cabildeo ante aliados del gobierno de Trump contra el gobierno de Lula. Pero los demócratas podrían incrementar el escrutinio de las políticas de Trump en el exterior. En septiembre, 31 miembros demócratas del Congreso enviaron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que acusaron al gobierno de Trump de “un aparente esfuerzo por interferir y potencialmente socavar” las elecciones de Brasil.

“Las elecciones de medio mandato fueron un duro despertar para los Bolsonaro”, comentó Garcia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP