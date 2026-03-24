Lukaku se baja de amistosos de Bélgica contra EEUU y México para centrarse en su forma física

Romelu Lukaku (derecha) celebra tras anotar el segundo gol de Napoli durante el partido contra Hellas Verona en la Serie A italiana, el sábado 28 de febrero de 2026. (Paola Garbuio/LaPresse vía AP) AP

Lukaku ha estado fuera de las canchas durante meses por una lesión de un isquiotibial y le falta ritmo de competencia con su club. Prefirió aprovechar la pausa internacional para trabajar en su condición física, informó la federación belga el martes.