americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Luka Modrić, convocado por Croacia para la Liga de Naciones

ZAGREB, Croacia (AP) — El técnico Slaven Bilić incluyó el lunes a Luka Modrić en la convocatoria de Croacia para la Liga de Naciones, con el fin de prolongar su destacada carrera internacional.

El capitán croata Luka Modric (10) durante el partido del Mundial contra Ghana, el sábado 27 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Petr David Josek)
El capitán croata Luka Modric (10) durante el partido del Mundial contra Ghana, el sábado 27 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Petr David Josek) AP

Cuando Croacia juegue como visitante ante República Checa, en su primer partido del Grupo A de la Liga de Naciones el 26 de septiembre, Modrić sumará su 203 duelo internacional a los 41 años. En julio firmó por una temporada más a nivel de clubes con el AC Milan.

Solo Cristiano Ronaldo tiene más partidos internacionales (233) con Portugal, y Lionel Messi, quien anunció su retiro del fútbol internacional con Argentina hace una semana, tenía 207.

“No tuve que convencerlo. Le apasionan Croacia y la selección nacional, así que esto es una situación en la que todos ganan”, señaló Bilić.

Croacia también se mide en el grupo a España, flamantes campeones del mundo, y con Inglaterra, semifinalista del torneo que se disputó en Norteamérica, n la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-27, que se jugará de septiembre a noviembre.

Bilić insinuó que Modrić no estará en todos los partidos del grupo.

“Jugará a un ritmo que le convenga tanto a él como a nosotros, similar a su ritmo en el Milan. Tenemos que respetarlo, y será lo mejor para todos”, indicó.

El Milan anunció la noticia sobre el contrato de Modrić después de que regresara de su quinto Mundial, donde fue titular en los cuatro partidos al frente de Croacia y superó las 200 apariciones con la selección.

El ganador del Balón de Oro de 2018 seguía en el campo tras 109 minutos cuando el torneo de Croacia terminó de manera controvertida, con un gol anulado, en una derrota 2-1 ante Portugal en los dieciseisavos de final.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

EMERGENCIA EN MIAMI: cinco muertos tras accidente de avión de carga de Amazon en el aeropuerto

EMERGENCIA EN MIAMI: cinco muertos tras accidente de avión de carga de Amazon en el aeropuerto

Raúl Castro reaparece junto a Díaz-Canel y desmiente rumores sobre su muerte tras una semana de especulaciones

Raúl Castro reaparece junto a Díaz-Canel y desmiente rumores sobre su muerte tras una semana de especulaciones

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

El Cangrejo habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

"El Cangrejo" habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter