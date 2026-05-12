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Luka Doncic no estaba cerca de volver de su lesión antes del fin de temporada de los Lakers

LOS ÁNGELES (AP) — Luka Doncic afirmó que nunca estuvo cerca de estar lo suficientemente sano como para reincorporarse con los Lakers de Los Ángeles en los playoffs

Luka Doncic de los Lakers de Los Ángeles reacciona a una jugada en el segundo encuentro de las semifinales del Oeste ante el Thunder de Oklahoma City el jueves 7 de mayo del 2026. (AP Foto/Nate Billings)
Luka Doncic de los Lakers de Los Ángeles reacciona a una jugada en el segundo encuentro de las semifinales del Oeste ante el Thunder de Oklahoma City el jueves 7 de mayo del 2026. (AP Foto/Nate Billings) AP

Doncic sufrió una distensión de isquiotibiales de grado 2 el 2 de abril, y el campeón anotador de la NBA se perdió los últimos 15 partidos de los Lakers, incluida toda su participación en la postemporada. Tras una sorprendente victoria en la serie de primera ronda sobre Houston sin Doncic, la temporada de Los Ángeles terminó la noche del lunes con una derrota 115-110 ante el campeón defensor Oklahoma City Thunder, que completó una barrida en cuatro partidos.

“Sé que algunas personas querían que volviera, pero obviamente no estuve ni cerca de recibir el alta”, comentó Doncic. “Si pudiera estar ahí afuera, lo estaría, al 100%. Todos en ese vestuario saben que esto es realmente duro. Este es el mejor momento para jugar al baloncesto”.

Doncic señaló que está corriendo y lanzando, pero que aún no realiza trabajo con contacto en los entrenamientos. Probablemente el astro esloveno necesitará otra semana o dos para llegar a esa etapa, lo que acerca su tiempo total de recuperación a los casi dos meses completos que a menudo se requieren para volver tras una lesión de isquiotibiales de ese nivel.

Doncic reconoció que el decepcionante final eclipsó muchos de los aspectos positivos de su primera temporada completa con los Lakers. Promedió 33,5 puntos, 8,3 asistencias y 7,7 rebotes en 64 partidos.

Su sociedad con LeBron James y Austin Reaves floreció en el tramo final de la temporada regular, cuando los Lakers encadenaron una racha de 14-2 durante marzo antes de que Doncic y Reaves sufrieran lesiones importantes ambos en el mismo partido en Oklahoma City.

“Obviamente esta temporada no terminó como queríamos, pero siento que en el último empuje que hicimos al final de la temporada regular, pensamos que podíamos competir por un campeonato”, manifestó Doncic. “Creo que teníamos un gran equipo. Teníamos una gran química. Jugar con AR y LeBron es una experiencia increíble. Dos grandes jugadores, y fue muy divertido compartir la cancha con ellos”.

Doncic rindió a gran nivel con el uniforme durante un año turbulento fuera de la cancha: se separó de su prometida —la madre de sus dos hijas, que aún viven en Europa. Poco después de que la temporada de los Lakers terminara la noche del lunes, Doncic anunció en redes sociales que no jugará con la selección de Eslovenia este verano porque planea seguir trabajando para obtener la custodia compartida de sus hijas.

“Antes que nada, quiero pasar tiempo con mis hijas, y eso es probablemente lo único que tengo en la cabeza ahora mismo”, dijo Doncic sobre sus planes inmediatos para el verano. “En segundo lugar, obviamente, trabajar y volver listo para la temporada”.

Mientras James contempla su futuro tras su 23ra temporada en la NBA y es probable que Reaves esté en posición de recibir una enorme extensión de contrato si logra un acuerdo con los Lakers, Doncic dejó claro que está plenamente enfocado en el futuro con el equipo que lo adquirió de los Mavericks de Dallas en un traspaso sísmico en febrero de 2025.

“Me siento muy cómodo”, expresó Doncic. “Me gusta vivir aquí. Me gusta jugar para los Lakers. Es una de las mejores organizaciones del mundo, así que simplemente ser un Laker significa mucho para mí, y me siento muy bien aquí”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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