Luka Doncic enfrenta suspensión de un juego tras su 16ta técnica en triunfo de Lakers ante Nets

A Doncic le señalaron en el tercer cuarto una doble falta técnica contra Ziaire Williams, de los Nets.

Williams celebró la falta ofensiva sancionada a Doncic al gritar con júbilo dentro del espacio personal de Doncic. Cuando Doncic extendió la mano para empujar el brazo de Williams, Williams respondió con un manotazo de revés que cruzó el rostro de Doncic.

“Me gritó tres veces en la cara. Yo solo quería salir de ahí”, exclamó Doncic. “Es una doble técnica, por supuesto. ¿Qué puedo decir? Ni siquiera hablé. Solo quería salir de ahí. (El árbitro) dijo que mi empujón fue exagerado, lo cual obviamente no fue. No sé qué más decir”.

Doncic ha ido ganando impulso como candidato al MVP con una monumental racha anotadora para los Lakers, que han ganado 11 de sus últimos 12 partidos mientras se encaminan a la postemporada en el tercer puesto de la clasificación de la Conferencia Oeste.

Doncic promedia 33,7 puntos por partido —la mejor marca de la NBA— mientras se acerca a su segundo título de anotación, además es tercero en la liga con 8,2 asistencias por encuentro. También es segundo en triples encestados y primero con 15 partidos de 40 puntos.

Ha sido nombrado jugador de la semana del Oeste en cada una de las últimas dos semanas, y ha anotado al menos 30 unidades en 12 partidos consecutivos, incluida una explosión de 60 puntos en Miami —donde los aficionados lo ovacionaron con cánticos de “¡MVP!”—, precedida por una actuación de 51 tantos contra Chicago.

Los jugadores de la NBA son suspendidos por un partido tras acumular su 16ta falta técnica en una temporada. A menos que se anule la técnica de Doncic —y eso es poco probable dadas las circunstancias, que incluyeron una revisión de video durante el juego—, podría perderse el partido del lunes ante los Wizards de Washington.

“Estoy seguro de que la apelaremos. No vi que ocurriera”, señaló el entrenador de Los Ángeles JJ Redick.

A Doncic ya le anularon una técnica la semana pasada después de que le señalaran una por un altercado verbal con Goga Bitadze, de Orlando. La liga no anunció por qué se anuló esa técnica, pero Doncic dijo que Bitadze insultó a su familia en serbio —y Bitadze lo negó.

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FUENTE: AP