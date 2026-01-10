Luisangel Acuña hace historia con 4 jonrones y Cardenales ganan en Venezuela

El infielder de los Mets descargó su poder ante cinco lanzadores distintos y se convirtió en el 24to pelotero de todos los tiempos en la LVBP con al menos tres cuadrangulares en un partido. Es el cuarto en lograrlo en semifinales y el tercero en la actual campaña.

La hazaña sólo tenía un antecedente en Venezuela, ocurrido en 1956 en la extinta Liga Occidental.

Acuña encabezó una ofensiva arrolladora de Lara, que anotó en siete de sus nueve turnos al bate y aprovechó el mal momento del pitcheo de Margarita. En una postemporada en la que ha recuperado su poder, el sabanero lidera ahora a los Cardenales con ocho jonrones, firmando el juego más brillante de su carrera en el béisbol invernal.

En Maracaibo, Simón Muzziotti bateó de 5-5 con un jonrón y cuatro carreras remolcadas, Brainer Bonaci se fue de 5-3 con un cuadrangular, tres anotadas y cuatro empujadas, y Luis Castro de 2-2 con un doble, jonrón y tres impulsadas, en la victoria de las Águilas del Zulia por 15-7 sobre los Navegantes del Magallanes.

Junior Lake conectó su segundo jonrón del Round Robin y remolcó tres carreras para guiar a los Leones del Escogido a una victoria por 8-3 sobre las Águilas Cibaeñas, en la duodécima jornada de la fase semifinal de la Liga Dominicana de Béisbol.

Con el cuadrangular, Lake llegó a 14 de por vida en semifinales, igualando al histórico David Ortiz y consolidándose como uno de los bateadores más productivos de la fase.

El triunfo colocó a los Leones con marca de 9-3, firmes en el primer lugar, con dos juegos de ventaja sobre los Toros del Este y tres sobre las Águilas, cuando restan seis partidos en la ronda semifinal.

En San Francisco de Macorís, el exjugador de las Grandes Ligas José Siri conectó un sencillo remolcador en la parte baja del décimo episodio, y los Gigantes del Cibao dejaron en el terreno a los Toros del Este para escapar con una victoria por 2-1.

Con el triunfo, los Gigantes evitaron la eliminación, aunque se mantienen en el último lugar con marca de 2-10, mientras que los Toros quedaron con récord de 7-6 en el segundo puesto.

