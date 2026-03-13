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Ludvig Aberg firma 63 en Sawgrass y toma ventaja de 2 en The Players; Scheffler libra el corte

PONTE VEDRA BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Ludvig Aberg tuvo un inicio de ensueño que lo llevó a firmar una ronda de 63 golpes, nueve bajo par, y a tomar una ventaja de dos el viernes en The Players Championship.

El sueco Ludvig Aberg estudia sus notas en el fairway del hoyo 18 durante la segunda ronda del torneo de golf The Players Championship el viernes 13 de marzo de 2026 en Ponte Vedra Beach, Florida. (Foto AP/Gerald Herbert)
El sueco Ludvig Aberg estudia sus notas en el fairway del hoyo 18 durante la segunda ronda del torneo de golf The Players Championship el viernes 13 de marzo de 2026 en Ponte Vedra Beach, Florida. (Foto AP/Gerald Herbert) AP

Aberg estaba cinco bajo par tras sus primeros cuatro hoyos y recorrió el TPC Sawgrass a toda máquina, con un tiro espectacular tras otro. Embocó dos chips: para birdie en el hoyo cuatro y para eagle en el noveno, par cinco, para un 29 que igualó el récord de los primeros nueve hoyos en el Stadium Course.

Incluso en el único chip que falló, limitó el daño al embocar un putt de ocho pies para bogey.

Un birdie final —el sueco hizo que pareciera muy fácil— le dio una ventaja de dos golpes sobre Xander Schauffele, quien acertó en los 14 fairways durante su jornada de 65.

“Creo que mi mente funciona muy bien cuando todo es simple, y cuando las cosas son muy fáciles, y eso es lo que he sentido que he podido hacer en las últimas semanas”, comentó Aberg.

Quedó con un acumulado de 132 impactos, 12 bajo par, en el TPC Sawgrass, al que en ocasiones llama su hogar, aunque Aberg no había jugado el Stadium Course este año sino hasta el martes, cuando realizó una ronda de práctica. Eligió Ponte Vedra Beach como residencia tras terminar sus estudios en Texas Tech.

La tensión llegó al final del día con Scheffler, el número 1 del mundo, quien tiene la racha activa más larga de cortes superados en la Gira de la PGA con 69. Dejó escapar dos oportunidades de birdie y luego se metió en problemas en el rough en el hoyo 14 para un bogey. Después f alló un putt de 30 pulgadas para par en el hoyo 16, par 5.

Eso lo dejó con dos sobre par, todavía con el green isla por delante y el hoyo más difícil de Sawgrass.

Scheffler encontró tierra en el 17 para par. De pie en el tee del 18, estaba a 14 golpes del liderato.

Cualquier resultado peor que par lo habría mandado a casa de un torneo en fin de semana por primera vez desde agosto de 2022. Pero consiguió un birdie.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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