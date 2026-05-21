Lucha por el descenso, último partido de Salah y probable salida de Guardiola en la Liga Premier

Desde la izquierda, Konstantinos Mavropanos, Jarrod Bowen y Valentín Castellanos, del West Ham United, aplauden a los aficionados tras su partido de fútbol de la Liga Premier inglesa contra el Newcastle United en Newcastle en Tyne, Inglaterra, el domingo 17 de mayo de 2026. (Owen Humphreys/PA vía AP) AP

Seguro que las emociones estarán a flor de piel en la última jornada de una temporada que ya dejó a un campeón relativamente nuevo —Arsenal no ganaba el título desde 2004 antes de asegurarlo el martes—, pero que todavía tiene muchas historias por contar cuando los 10 partidos se jueguen de manera simultánea.

Como cuál de dos recientes ganadores de competiciones europeas —West Ham, campeón de la Conference League en 2023, o Tottenham, campeón de la Liga Europa en 2025— será el último equipo en caer al Championship, uniéndose a Wolverhampton y Burnley en el descenso.

West Ham tiene mucho por hacer para mantener su estatus en la máxima categoría, que conserva desde hace 14 años.

El equipo que juega en el Estadio Olímpico, con capacidad para 68.000 espectadores, en el este de Londres, ocupa el tercer puesto por la cola —la última plaza de descenso— y está a dos puntos de Tottenham, con una peor diferencia de goles de 12.

West Ham debe, por lo tanto, vencer a Leeds en casa y además necesita que Tottenham pierda como local ante Everton en el norte de Londres.

Everton ha sumado más puntos como visitante que en casa esta temporada y los Spurs han ganado solo una vez en casa en la liga desde el fin de semana inaugural, así que no todo está perdido para West Ham.

Que Tottenham descienda sería un acontecimiento enorme para el fútbol inglés. Los Spurs han estado presentes de manera ininterrumpida en la Liga Premier desde que la competición fue rebautizada en 1992 y la última vez que jugaron en la segunda división fue en la temporada 1977-78.

La amarga salida de Salah de Liverpool

No ha sido exactamente la despedida que Salah podría haber esperado en Liverpool.

El extremo egipcio se marcha después de nueve años como uno de los mejores jugadores en la historia del club, pero no en los mejores términos con su entrenador, tras lanzar un dardo indirecto a Arne Slot en una publicación en redes sociales el fin de semana pasado, cuando afirmó que Liverpool necesitaba recuperar su identidad y “volver a ser el equipo de ataque heavy metal que los rivales temen”.

Este último golpe público llegó cinco meses después de que hablara de que su relación con Slot se había deteriorado y se quejara de que “alguien quería que yo cargara con toda la culpa” por la sorprendente racha de malos resultados de Liverpool en ese momento.

Será interesante ver cómo maneja esto Slot. Salah querrá una gran despedida en su último partido, que es contra Brentford en Anfield, pero ¿podría interpretarse como una señal de debilidad de Slot si no deja fuera a Salah tras su más reciente arrebato?

Sigue siendo un partido importante para Liverpool, quinto en la tabla, que necesita un punto para garantizar la clasificación a la Liga de Campeones. Bournemouth, que visita a Nottingham Forest, está tres puntos por detrás en el sexto lugar y tiene una diferencia de goles inferior en seis respecto a Liverpool.

Salah ha marcado 257 goles en 441 partidos con Liverpool y es tercero en la lista histórica de goleadores del club.

La salida de Guardiola parece segura

Guardiola no ha dicho oficialmente que se vaya de Manchester City después de 10 años, pero todas las señales indican que su etapa, de récords y definitoria de una era, está llegando a su fin.

Guardiola, al hablar el martes después de que el City perdiera la carrera por el título, no desmintió los extendidos informes de que dejaría el cargo al final de la temporada y sería reemplazado por Enzo Maresca. Incluso su actitud juguetona en las conferencias de prensa —y su disposición a hablar de asuntos más amplios, más profundos, no relacionados con el fútbol— insinuaron a un Guardiola menos cargado, menos intenso; alguien que quizá se prepara para soltar las riendas.

Guardiola señaló que hablaría con el presidente del City, Khaldoon Al Mubarak, esta semana antes de tomar su decisión. Emotivo como es, Guardiola tiene garantizado provocar lágrimas en el Etihad Stadium si el partido en casa del City contra Aston Villa es su despedida.

Silva y Stones también se marchan

También se despedirán en el Etihad Silva y John Stones, dos pilares y emblemas de la era Guardiola, repleta de trofeos, que han confirmado su salida del City.

Estos también son los últimos partidos de Liga Premier al mando para Andoni Iraola en Bournemouth y Oliver Glasner en Crystal Palace, que recibe al recién coronado campeón Arsenal. Los jugadores de Arsenal levantarán el trofeo en Selhurst Park.

Bournemouth podría llegar a la Liga de Campeones

Cuatro años después del ascenso a la Liga Premier, Bournemouth —con su diminuto estadio de 11.300 asientos y un entrenador a punto de marcharse— podría sellar un lugar de cuento de hadas en la Liga de Campeones.

Sin embargo, necesitará una combinación de resultados para lograrlo.

Bournemouth está sexto y esa posición final bastará para obtener la clasificación a la Liga de Campeones esta temporada si Aston Villa —el recién coronado campeón de la Liga Europa— termina en el quinto lugar.

Para que Villa caiga del cuarto al quinto y Liverpool suba del quinto al cuarto, Villa necesita perder ante el Man City y Liverpool tiene que vencer a Brentford. Luego, Bournemouth necesita sumar un punto en Nottingham Forest para asegurar el sexto puesto.

Brighton, séptimo, está tres puntos por detrás de Bournemouth de cara a su partido en casa contra Manchester United.

Bournemouth ya ha hecho su propia parte de historia al clasificarse por primera vez a una competición europea en sus 127 años de existencia, con el mínimo de un cupo a la Liga Europa —para el equipo que termine séptimo— garantizado.

Tiene, con diferencia, el estadio más pequeño de la máxima categoría y llegó a la Liga Premier por primera vez recién en 2015, antes de descender en 2020 y lograr otro ascenso en 2022. Bournemouth fue comprado en diciembre de 2022 por el consorcio Black Knight, encabezado por el empresario estadounidense Bill Foley, que es dueño de los Golden Knights de Las Vegas de la NHL.

Una de las muchas buenas decisiones de los nuevos propietarios incluyó contratar a Iraola como entrenador en 2023. El español anunció en abril que se marchaba y será reemplazado por Marco Rose, exentrenador de Leipzig y Borussia Dortmund.

Haaland, encaminado a otra Bota de Oro

El delantero del Man City Erling Haaland está encaminado a conquistar la Bota de Oro, otorgada al máximo goleador de la liga, por tercera vez en sus cuatro temporadas en el fútbol inglés.

Haaland suma 27 goles, cinco más que su rival más cercano, el delantero de Brentford Igor Thiago. Ningún otro jugador supera los 16.

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FUENTE: AP