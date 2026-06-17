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Lowe pega jonrón de la ventaja, Reynolds conecta 2 y Piratas remontan 6-5 a Atléticos

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Brandon Lowe conectó un jonrón para romper el empate en la novena entrada, Bryan Reynolds se voló la barda dos veces y los Piratas de Pittsburgh remontaron tras un déficit temprano de cuatro carreras la noche del martes para vencer por 6-5 a los Atléticos.

Brandon Lowe, de los Piratas de Pittsburgh, conecta un jonrón solitario durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, el martes 16 de junio de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Scott Marshall)
Brandon Lowe, de los Piratas de Pittsburgh, conecta un jonrón solitario durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, el martes 16 de junio de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Scott Marshall) AP

Reynolds terminó con cuatro hits, tres carreras impulsadas y tres carreras anotadas. Ryan O'Hearn también tuvo tres hits por los Piratas (37-37), que habían perdido ocho de 10.

Zack Gelof se fue de 3-3 con un jonrón y dos carreras impulsadas por los A's, y extendió su racha de hits a 20 juegos, la más larga activa en las Grandes Ligas.

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FUENTE: AP

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