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Love lanza 3 pases de TD y los Packers vencen 27-19 a los Panthers

GREEN BAY, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Jordan Love lanzó tres pases de touchdown, Josh Jacobs anotó dos veces y los Packers de Green Bay resistieron tres pérdidas de balón para vencer la noche del jueves por 27-19 a los Panthers de Carolina.

El receptor abierto de los Packers de Green Bay, Matthew Golden, salta hacia la tribuna para celebrar un touchdown durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Panthers de Carolina en Green Bay, Wisconsin, el jueves 29 de octubre de 2026. (Foto AP/Mike Roemer)
El receptor abierto de los Packers de Green Bay, Matthew Golden, salta hacia la tribuna para celebrar un touchdown durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Panthers de Carolina en Green Bay, Wisconsin, el jueves 29 de octubre de 2026. (Foto AP/Mike Roemer) AP

Love completó 30 de 41 pases para 288 yardas, con envíos de anotación a Tucker Kraft, Matthew Golden y Jacobs, además de una intercepción. Aunque corrió para apenas 39 yardas en 21 acarreos contra la defensa terrestre peor clasificada de la NFL, Jacobs anotó con una recepción de 4 yardas y una carrera de 1 yarda.

Tras ir perdiendo 27-10 en el tercer cuarto, Carolina recortó la ventaja de Green Bay a 27-19 con un pase de touchdown de 26 yardas de Bryce Young a Jalen Coker en una jugada de cuarta y 3 con 5:37 por jugar. El posterior pase de conversión de 2 puntos de Young fue incompleto.

Los Panthers (3-4) recuperaron el balón en su propia yarda 45 antes de perderlo por downs en la yarda 50 con 2:41 restantes. Carolina tuvo una última oportunidad desde su propia yarda 20 con 22 segundos y sin tiempos fuera, pero la captura de Dani Dennis-Sutton prácticamente acabó con cualquier esperanza de remontada.

Young completó 23 de 31 pases para 209 yardas, con un touchdown y una intercepción. Chuba Hubbard, de Carolina, tuvo 22 acarreos para 81 yardas y un touchdown, además de siete recepciones para 38 yardas.

Los Cerveceros reciben gran bienvenida

Varios integrantes de los Cerveceros de Milwaukee, incluido el capitán del equipo Christian Yelich y el favorito al Premio Cy Young Jacob Misiorowski, recibieron una enorme ovación al llegar a Lambeau Field una noche después de ganar el primer título de la Serie Mundial en la historia de la franquicia.

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