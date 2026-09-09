Los Yankees de Nueva York aseguran su temporada ganadora 34 al hilo pero buscan más

El jugador de los Yankees de Nueva York, Ben Rice (a la izquierda), y Heliot Ramos (a la derecha) celebran tras el jonrón de tres carreras de Ramos durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Rockies de Colorado, el martes 8 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray) AP

“Somos los Yankees y vamos a ganar. Así que es una gran racha, pero creo que a todos en este vestuario nos preocupa un campeonato”, afirmó el capitán Aaron Judge tras la victoria de Nueva York por 5-3 sobre los Rockies de Colorado la noche del martes para su triunfo 82.

La racha de Nueva York es la segunda más larga entre las cuatro grandes ligas profesionales de Estados Unidos, solo por detrás del récord de los propios Yankees: 39 temporadas ganadoras seguidas entre 1926 y 1964. El último registro perdedor del equipo fue 76-86 en 1992.

“Es una buena muestra de lo que ha sido esta organización durante décadas. Me alegra que lo hayamos logrado otra vez pero, sí, obviamente estamos persiguiendo cosas más grandes”, señaló el mánager Aaron Boone.

Nueva York no gana la Serie Mundial desde su 27º título en 2009. Boone recordó 2023, cuando los Yankees no consiguieron su 82ª victoria hasta el penúltimo día de la temporada y, con marca de 82-80, terminaron a siete juegos del último comodín de la Liga Americana.

“No es tan fácil como a veces la gente cree. En el 23 fue una pelea llegar a ese punto”, comentó.

Nueva York (82-62) igualó su mejor registro de la temporada con 20 juegos por encima de .500 y está a cuatro juegos del líder del Este de la Liga Americana, Tampa Bay, con 18 por disputar. Los Yankees ampliaron a tres juegos su ventaja sobre Boston (80-65) por el primer comodín de la Liga Americana y tienen el desempate tras ganar la serie de la temporada.

Judge regresó tras una fractura de costilla que lo había dejado fuera desde el 31 de mayo y se fue de 3-0, con dos ponches y un elevado, mientras jugaba seis entradas en el jardín derecho.

“Es un paso hacia ganar la Serie Mundial y hay que ganar muchos partidos”, expresó. “Así que lograr otra temporada ganadora es genial. Pero creo que los muchachos aquí están entusiasmados por lo que viene”.

La segunda racha vigente más larga en las Grandes Ligas es la de 16 temporadas consecutivas con balance ganador de los Dodgers de Los Ángeles, una seguidilla que comenzó en 2011.

Entre otros deportes, las marcas más altas son 32 de los Montreal Canadiens de la NHL (1952-83), 22 de los Spurs de San Antonio de la NBA (1998-2019) y 20 de los Cowboys de Dallas de la NFL (1966-85).

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FUENTE: AP