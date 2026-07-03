Los Yankees colocan a Carlos Rodón en la lista de lesionados por inflamación en el codo

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Carlos Rodón, de los Yankees de Nueva York, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Medias Blancas de Chicago, el miércoles 17 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Los Yankees realizaron el movimiento el viernes, con efecto retroactivo al martes. Rodón permitió el domingo dos carreras y un imparable en cinco entradas en una derrota 5-4 en 10 innings en Boston. La velocidad promedio del lanzador zurdo de 33 años en su recta, cambio, slider y sinker ante los Medias Rojas estuvo ligeramente por debajo, y lanzó 55 de 96 pitcheos en zona de strike.

La inclusión de Rodón en la lista de lesionados fue uno de cuatro movimientos que hicieron los Yankees antes de abrir una serie de tres juegos con Minnesota. Nueva York está atrapado en una racha de siete derrotas consecutivas, su peor desde que perdió nueve seguidos en agosto de 2023.

Los Yankees también activaron desde la lista de lesionados al antesalista Ryan McMahon y al jardinero central Trent Grisham, mientras enviaron al jugador utility venezolano Oswaldo Cabrera a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

Rodón tiene marca de 4-2 con efectividad de 3,30 en nueve aperturas desde que regresó de la lista de lesionados el 10 de mayo. Tuvo problemas de control en sus primeras tres salidas y está 4-0 con efectividad de 2,97 en sus últimas seis apariciones.

Rodón fue operado el 15 de octubre para retirar cuerpos sueltos en el codo izquierdo y rebajar un espolón óseo. Luego sufrió un contratiempo a finales de marzo cuando sintió tirantez en el isquiotibial derecho mientras lanzaba en el complejo de los Yankees en Florida.

La temporada pasada terminó con marca de 18-9 y efectividad de 3,09 pese a tener el brazo resentido. La velocidad de su recta de cuatro costuras, que promedió 95,3 mph en su primera temporada con los Yankees, fue de 94,4 mph en la primera mitad del año pasado y bajó a 93,8 mph en la segunda mitad.

Rodón tiene marca de 97-74 con efectividad de 3,72 en 12 temporadas en las Grandes Ligas, incluidas 41-28 desde que firmó un contrato de seis años y 162 millones de dólares con los Yankees en diciembre de 2023. Nueva York aún no ha tenido a Rodón, Gerrit Cole y Max Fried sanos al mismo tiempo. Cole se perdió la temporada pasada tras una cirugía reconstructiva de codo y regresó 10 días después de que Fried saliera de una apertura en Baltimore por una contusión ósea en el codo izquierdo. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP