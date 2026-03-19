Los Warriors saben que tendrán que disputar el mini-torneo y otros equipos están igual

El pívot de los Warriors de Golden State Kristaps Porzingis avanza hacia la canasta frente al base de los Celtics de Boston Ron Harper Jr. el miércoles 18 de marzo del 2026. (AP Foto/Charles Krupa) AP

A los Warriors les quedan 13 partidos en la temporada regular y su derrota en Boston el miércoles por la noche —otro encuentro que Stephen Curry se perdió por un problema en la rodilla— los dejó a ocho juegos y medio del sexto puesto y del último boleto garantizado a los playoffs en la Conferencia Oeste.

Pero también están 8 1/2 juegos por delante del 11mo lugar. Así que, aunque todavía es matemáticamente posible que los Warriors terminen fuera del rango del mini-torneo, Kerr sabe que esa no será la realidad.

“Lo que más me interesa ahora mismo es si podemos prepararnos para el play-in”, comentó Kerr tras la derrota del miércoles por 120-99. “Vamos a estar en el play-in. Lo sabemos —de una forma u otra. Así que tenemos que prepararnos”.

La temporada regular termina el 12 de abril y los seis primeros de cada conferencia tienen asegurado un lugar en los playoffs. Los equipos que terminen del 11mo al 15to en cada conferencia quedan eliminados.

Para los demás clubes, queda el torneo de play-in, que se disputará del 14 al 17 de abril.

— El equipo en el séptimo puesto recibe al octavo en la Ronda 1, mientras que el No. 9 recibe al No. 10.

— El ganador del partido 7-8 avanza a los playoffs para enfrentar al No. 2 en la Ronda 1.

— El perdedor del 7-8 recibe al ganador del 9-10, por la oportunidad de jugar contra el No. 1 en la Ronda 1 y por el último lugar en el cuadro de playoffs de cada conferencia. El perdedor de ese partido queda eliminado.

“Hemos tenido la mira puesta en (el puesto No. 6) desde hace un tiempo. Y eso ya está descartado”, manifestó Kerr. “Quiero decir, no vamos a llegar ahí. Así que, si podemos encadenar algunas victorias e intentar llegar al ocho, eso sería ideal. Tener dos oportunidades. No vamos a llegar al siete. Lo sabemos”.

Los Warriors han pasado la mayor parte de la temporada en ese rango de play-in, sosteniendo octavo lugar casi sin interrupción desde mediados de noviembre hasta marzo. Su bajón actual —han perdido ocho de sus últimos 10 partidos— los ha hecho caer al décimo en la carrera del Oeste.

Curry ha estado entrenando y lanzando y viajará con los Warriors para su serie fuera de casa. Parece que su rodilla se siente mejor de lo que se sentía hace una o dos semanas. El equipo planea actualizar su estado el sábado, antes de su partido en Atlanta.

Eso significa que es posible que Curry juegue contra los Hawks.

“Puede que ya haya tenido, o puede que no, un poco de contacto”, señaló Kerr.

Los Warriors no recuperarán a Jimmy Butler esta temporada después de que se rompió el ligamento anterior cruzado en enero. Pero sí esperan el regreso de Curry, Al Horford y Moses Moody —todos han estado fuera por lesiones—, y Kerr quiere que Golden State esté listo para encontrar su mejor ritmo cuando eso ocurra.

“En las últimas semanas, les he estado diciendo a los muchachos que tenemos que construir nuestros hábitos y estar listos para cuando volvamos a tener a los jugadores sanos”, expresó Kerr. “Entonces sí podremos tener realmente la potencia ofensiva, que puede complementarse con una base de buenos hábitos, buenos fundamentos... Estar preparados para ese momento lo es todo para nosotros”.

Equipos en el mini-torneo

Antes de los juegos del jueves, Phoenix, los Clippers, Portland y Golden State serían los equipos del play-in en el Oeste. Y aunque nada está asegurado, parecería matemáticamente probable que los Clippers y los Trail Blazers tengan su lugar asegurado en el mini-torneo.

Si Kerr tiene razón y los Warriors van al play-in, será su tercera participación consecutiva y la cuarta en total. Los Suns nunca han disputado esta instancia, la única aparición de los Clippers fue en 2022 y la única participación de Portland en el “play-in” fue en 2020 —cuando ellos y Memphis fueron los únicos equipos que llegaron a esa ronda en la temporada de la burbuja.

En el Este, al llegar el jueves, la alineación del play-in sería Miami, Atlanta, Filadelfia y Charlotte —todos muy por delante de los equipos en el rango del 11mo al 15to, aunque llegar al No. 6 (o incluso más arriba) en el Este todavía no está fuera de un escenario lógico para ninguno de esos clubes.

Los Hawks han estado en la ronda de play-in en cuatro temporadas consecutivas. El Heat ha estado allí en cada una de las últimas tres temporadas, mientras que la última aparición de Charlotte fue en 2022 y la de Philadelphia fue en 2024.

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FUENTE: AP