Los suizos votan sobre propuesta de la derecha de limitar la población a 10 millones

El populista Partido Popular Suizo, que tiene la mayor cantidad de escaños en el Parlamento, ha agitado y alimentado durante años el sentimiento antiinmigración, en particular por la afluencia de trabajadores procedentes de la vecina Unión Europea.

Los críticos califican la iniciativa como una herida autoinfligida y sostienen que el auge de la migración durante la última generación ha aportado mano de obra y competencias extranjeras a sectores como la salud, las finanzas, la industria farmacéutica y la tecnología. Algunos también temen que la propuesta, si se aprueba, debilite vínculos cruciales con Bruselas. La Unión Europea es el principal socio comercial de Suiza.

Un sondeo reciente de la agencia gfs.bern indicó que podría tratarse de una contienda reñida.

El Partido Popular Suizo presentó la medida de la “iniciativa de sostenibilidad”, al afirmar que la infraestructura, la vivienda, los programas sociales, los recursos naturales y el modo de vida suizos se han visto sometidos a presión por el crecimiento demográfico.

El gobierno federal y el Parlamento se oponen a la idea.

La democracia suiza otorga a los votantes una participación directa en la elaboración de políticas mediante referendos que, por lo general, se celebran cuatro veces al año. La mayoría de las papeletas se envían por correo, y la votación presencial termina al mediodía, hora local, el domingo.

Un voto por el “sí” obligaría al gobierno suizo a tomar medidas para limitar la población de aquí a 2050.

Si la población alcanza los 9,5 millones antes de esa fecha, el gobierno se vería obligado a restringir el asilo, la reunificación familiar y los permisos de residencia, y podría tener que anular el acuerdo de Suiza con la Unión Europea sobre la libre circulación de personas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos informó que Suiza tenía una población nacida en el extranjero del 32% en 2024, solo por detrás de Luxemburgo y Australia entre los 38 países miembros del grupo.

La migración internacional ha sido durante mucho tiempo un tema sensible en Europa, mientras las naciones lidian con una población que envejece y un aumento de los sentimientos contra los extranjeros. Aunque ese sentimiento en otros países europeos se centra en migrantes del mundo en desarrollo, la mayoría de los extranjeros en Suiza son europeos.

Desde que Suiza y la Unión Europea flexibilizaron en 2002 las restricciones para que los ciudadanos vivan y trabajen a ambos lados de sus fronteras, la población suiza ha crecido un 23%, hasta 9,1 millones al cierre del año pasado. La producción económica también ha aumentado: subió un 24% en el mismo periodo, según datos del gobierno.

Los votantes suizos han abordado repetidamente el tema de la inmigración durante el último medio siglo. Solo un referendo de este tipo —“Contra la inmigración masiva” en 2014— se aprobó por un margen estrecho, después de que los promotores de la campaña avivaran temores sobre la superpoblación y el aumento del número de musulmanes en el país.

Aunque muchos países tienen límites a la inmigración, ninguno ha votado jamás por limitar su población, según expertos suizos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP