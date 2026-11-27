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T.J. Watt (90), se los Steelers de Pittsburgh, celebra después de recuperar un balón suelto en la zona de anotación para un touchdown durante la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Broncos de Denver, el viernes 27 de noviembre de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/David Dermer) AP

Los excompañeros de Aaron Rodgers recogieron los pedazos con una actuación llena de intensidad dos días después de cortar al quarterback en medio de una ruptura con el entrenador Mike McCarthy que se volvió fea y muy pública.

Pittsburgh (7-4) puso fin a la racha de seis victorias de Denver al hostigar a Nix hasta forzarlo a cometer numerosos errores bajo una lluvia constante, jugando con un nivel de energía que había faltado en las derrotas ante Cincinnati y Filadelfia que prepararon el terreno para la salida de Rodgers.

Mason Rudolph, encargado de ayudar a los Steelers a rescatar su temporada, completó 9 de 15 pases para 142 yardas y un touchdown en el primer cuarto al receptor abierto DK Metcalf, quien estaba en el centro de la polémica y cuya recepción en salto en la línea de gol pudo haber sido la mejor atrapada de su etapa, tan irregular, con el equipo.

Metcalf pareció enviarle a Rodgers una muestra de apoyo tras su tercer touchdown de la temporada, al hacer la seña “stand on business, 8” —jerga para mantenerse fiel a tus principios— en lenguaje de señas estadounidense mientras celebraba en la zona de anotación.

Los residuos del divorcio de los Steelers con Rodgers —que Mike Tomlin, exentrenador de los Steelers convertido en comentarista de televisión, lo calificó como un “desastre absoluto”— se quedarán por un tiempo. Sin embargo, durante tres horas, los Steelers le dieron al sucesor de Tomlin, Mike McCarthy, un impulso muy necesario, después de que Rodgers pusiera en duda su aptitud mental y física en televisión nacional.

Aunque todavía se veía alguna camiseta extraviada con el número 8 en las gradas del empapado Acrisure Stadium, los Steelers dieron pasos para salir de entre los escombros gracias a un juego inspirado de una defensa que, cuando está en su mejor versión, puede ser dominante.

Fue más que suficiente ante los Broncos (8-3), que en realidad nunca amenazaron con quedarse en solitario con el primer lugar de la AFC North después de que Kansas City perdió en Buffalo la noche de Acción de Gracias. Pittsburgh superó el primer partido de un tramo difícil que incluye enfrentamientos con Houston y Jacksonville al limitar a los Broncos a 205 yardas, mientras Rudolph jugó un fútbol seguro y sin errores. No fue vistoso, pero para un equipo en crisis, fue suficiente. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP