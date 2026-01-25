Los Seahawks avanzan al Super Bowl tras emocionante victoria 31-27 sobre los Rams en final de la NFC

Compartir en:









Cooper Kupp (10), wide receiver de los Seahawks de Seattle, celebra su touchdown con sus compañeros de equipo durante la segunda mitad del Juego de Campeonato de la NFC ante los Rams de Los Ángeles, el domingo 25 de enero de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Liderados por el entrenador de segundo año Mike Macdonald y Darnold —un veterano de ocho años jugando para su quinto equipo— los Seahawks (16-3) alcanzaron el cuarto Super Bowl en la historia de la franquicia y el primero en 11 años. Seattle perdió esa aparición más reciente ante Nueva Inglaterra, su oponente en dos semanas en el Levi's Stadium en Santa Clara, California.

Con Los Ángeles (14-6) enfrentando una cuarta y cuatro en la yarda seis de Seattle, el entrenador Sean McVay decidió intentarlo y el pase de Matthew Stafford fue desviado en la zona de anotación por Devon Witherspoon. Los Rams no recuperaron el balón hasta que quedaban 25 segundos, y Puka Nacua fue tacleado dentro del campo cerca del medio campo en la última jugada.

Stafford lanzó para 374 yardas y tres touchdowns, pero los Rams fueron perjudicados por errores críticos, incluyendo un despeje fallido por Xavier Smith en el tercer cuarto. En la siguiente jugada, Darnold conectó con Jake Bobo para un touchdown de 17 yardas.

Darnold, quien fracasó en su debut en los playoffs la temporada pasada con los Vikings de Minnesota, jugó a pesar de una lesión en el oblicuo y completó 25 de 36 pases para 346 yardas sin pérdidas de balón. Jaxon Smith-Njigba tuvo 153 yardas de recepción y un touchdown en diez atrapadas.

FUENTE: AP