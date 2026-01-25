americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Seahawks avanzan al Super Bowl tras emocionante victoria 31-27 sobre los Rams en final de la NFC

SEATTLE (AP) — Sam Darnold lanzó tres pases de anotación, la defensiva "Lado Oscuro" de los Seahawks logró un detención crítica en cuarta oportunidad, y Seattle avanzó al Super Bowl, venciendo a 31-27 a los Rams de Los Ángeles en un electrizante juego de campeonato de la Conferencia Nacional el domingo.

Cooper Kupp (10), wide receiver de los Seahawks de Seattle, celebra su touchdown con sus compañeros de equipo durante la segunda mitad del Juego de Campeonato de la NFC ante los Rams de Los Ángeles, el domingo 25 de enero de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson)
Cooper Kupp (10), wide receiver de los Seahawks de Seattle, celebra su touchdown con sus compañeros de equipo durante la segunda mitad del Juego de Campeonato de la NFC ante los Rams de Los Ángeles, el domingo 25 de enero de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Liderados por el entrenador de segundo año Mike Macdonald y Darnold —un veterano de ocho años jugando para su quinto equipo— los Seahawks (16-3) alcanzaron el cuarto Super Bowl en la historia de la franquicia y el primero en 11 años. Seattle perdió esa aparición más reciente ante Nueva Inglaterra, su oponente en dos semanas en el Levi's Stadium en Santa Clara, California.

Con Los Ángeles (14-6) enfrentando una cuarta y cuatro en la yarda seis de Seattle, el entrenador Sean McVay decidió intentarlo y el pase de Matthew Stafford fue desviado en la zona de anotación por Devon Witherspoon. Los Rams no recuperaron el balón hasta que quedaban 25 segundos, y Puka Nacua fue tacleado dentro del campo cerca del medio campo en la última jugada.

Stafford lanzó para 374 yardas y tres touchdowns, pero los Rams fueron perjudicados por errores críticos, incluyendo un despeje fallido por Xavier Smith en el tercer cuarto. En la siguiente jugada, Darnold conectó con Jake Bobo para un touchdown de 17 yardas.

Darnold, quien fracasó en su debut en los playoffs la temporada pasada con los Vikings de Minnesota, jugó a pesar de una lesión en el oblicuo y completó 25 de 36 pases para 346 yardas sin pérdidas de balón. Jaxon Smith-Njigba tuvo 153 yardas de recepción y un touchdown en diez atrapadas.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Destacados del día

ICE califica a El Chulo como criminal peligroso y miembro activo de la pandilla Latin Kings

ICE califica a "El Chulo" como criminal peligroso y miembro activo de la pandilla Latin Kings

¿Por qué el petrolero que venía de ÁFRICA hacia CUBA cambió de rumbo? El desvío que aumenta la incertidumbre energética en la isla

¿Por qué el petrolero que venía de ÁFRICA hacia CUBA cambió de rumbo? El desvío que aumenta la incertidumbre energética en la isla

Trump respalda a ICE tras operativo en Minneapolis que terminó con un activista ANTI-ICE armado abatido

Trump respalda a ICE tras operativo en Minneapolis que terminó con un activista ANTI-ICE armado abatido

Denuncian citaciones masivas de jóvenes al servicio militar en Cuba entre amenazas y presión psicológica

Denuncian citaciones masivas de jóvenes al servicio militar en Cuba entre amenazas y presión psicológica

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy habla en una rueda de prensa conjunta con el presidente lituano Gitanas Nauseda y el presidente polaco Karol Nawrocki, en el palacio presidencial de Vilna, Lituania, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)

Acuerdo de seguridad de EEUU para Ucrania está "100% listo" para firmarse, dice Zelenskyy

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter