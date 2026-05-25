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Los Rojos vencen 7-2 a los Mets y amplían a cuatro su racha de derrotas

NUEVA YORK (AP) — Nick Lodolo ganó por primera vez en cuatro aperturas desde que regresó tras una ampolla, JJ Bleday y Tyler Stephenson conectaron jonrones ante un ineficaz Nolan McLean, y los Rojos de Cincinnati ampliaron a cuatro la racha de derrotas de los Mets de Nueva York con una victoria de 7-2 el lunes.

Eugenio Suárez (28), de los Rojos de Cincinnati, reacciona después de pegar un doble durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Mets de Nueva York, el lunes 25 de mayo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Heather Khalifa)
Eugenio Suárez (28), de los Rojos de Cincinnati, reacciona después de pegar un doble durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Mets de Nueva York, el lunes 25 de mayo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Heather Khalifa) AP

La estrella de los Mets, el dominicano Juan Soto, se perdió su segundo juego consecutivo por enfermedad, y el también jardinero Tyrone Taylor salió por dolor en la cadera derecha después de rodar para out en la sexta entrada. Taylor se someterá a una resonancia magnética y probablemente será enviado a la lista de lesionados, señaló el mánager Carlos Mendoza.

La alineación ya estaba sin los titulares lesionados Francisco Lindor, Francisco Álvarez, Luis Robert Jr. y Jorge Polanco.

Nueva York ha anotado cuatro carreras y se ha ponchado 41 veces durante su más reciente mala racha, cayendo a 22-32 al cumplirse el primer tercio de la temporada — a una derrota de su peor registro del año, 11 juegos por debajo de .500, que fue 10-21. Tras tener el mejor récord de las Grandes Ligas con 45-24 al inicio de la jornada del 13 de junio del año pasado, los Mets tienen marca de 60-87 desde entonces.

Spencer Steer impulsó tres carreras para Cincinnati, que superó a los Mets por un puesto de playoffs el último día de la temporada 2025. Los Rojos comenzaron este año 20-11, pero desde entonces tienen apenas 8-14.

Lodolo (1-1) permitió una carrera y seis hits, con siete ponches y ninguna base por bolas, y bajó su efectividad de 7,20 a 5,57. Estuvo fuera desde los entrenamientos de primavera hasta el 8 de mayo por una ampolla en el dedo índice izquierdo.

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