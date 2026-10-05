Los Rays vencen 5-2 a unos Yankees erráticos y toman ventaja 2-0 en su Serie Divisional

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Richie Palacios, de los Rays de Tampa Bay, celebra después de batear un sencillo productor de dos carreras durante la quinta entrada del Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Yankees de Nueva York, el lunes 5 de octubre de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Los Rays están a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. El Juego 3 de la serie de playoffs al mejor de cinco se disputará la noche del miércoles en el Yankee Stadium.

Ben Rice conectó un par de jonrones por los Yankees, que están al borde de la eliminación —lo que extendería su sequía de Serie Mundial a 17 temporadas. Fueron dominados por Drew Rasmussen en el primer juego de la serie y han anotado apenas dos carreras en dos partidos, con el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana Aaron Judge fuera de la alineación por una lesión en la pantorrilla.

Los Rays, un equipo de “small ball”, sacaron del juego a Schlittler, el probable ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, en la quinta entrada, ayudados por los errores defensivos de Nueva York.

El mexicano Jonathan Aranda conectó un sencillo para abrir el inning y el dominicano Junior Caminero pegó un doble al jardín entre derecho y central. Con el cuadro interior adelantado, excepto el segunda base Jazz Chisholm Jr., que estaba varios pies más atrás sobre la tierra, Liam Hicks bateó un rodado hacia la segunda base que impulsó a Aranda para poner el 2-1. La única jugada posible para Chisholm era en primera porque no estaba tan adelantado como el resto de los jugadores del infield.

Luego, Chandler Simpson pegó un rodado que el campocorto George Lombard Jr. no pudo manejar, lo que permitió que anotara Caminero para el 3-1. Al principio se marcó como hit y después se cambió a error y, finalmente, a elección del fildeador. Brent Headrick reemplazó a Schlittler y ponchó al cubano Victor Mesa Jr. Después de que Simpson se robó la segunda, Jonny DeLuca llegó a base con un rodado cuando el tiro de Lombard a primera se fue desviado, para el cuarto error de Nueva York.

Palacios siguió con un sencillo de poder al jardín central que amplió la ventaja de Tampa Bay a 5-1.

Eso fue apoyo suficiente para uno de los mejores bullpens de las Grandes Ligas. El dominicano Freddy Peralta permitió una carrera y tres imparables en 4 2/3 entradas, Cam Booser salió de un atasco con las bases llenas en la quinta e Ian Seymour permitió una carrera con el jonrón solitario de Rice en tres innings. Bryan Baker cerró con una novena perfecta para su segundo salvamento en dos juegos. Schlittler, que tenía marca de 14-6 con efectividad de 1.95 y dominó a Boston en el juego inaugural de la ronda de comodines, trabajó 4 1/3 entradas. Permitió cuatro carreras —dos limpias— y seis hits. Schlittler ponchó apenas a dos. ___ Vea aquí la cobertura completa de AP sobre MLB FUENTE: AP