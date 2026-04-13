Los Rangers frenan la racha de cinco victorias de los Atléticos con triunfo 8-1

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Jake Burger (21), de los Rangers de Texas, es felicitado por Joc Pederson, derecha, después de batear un cuadrangular solitario durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Atléticos el lunes 13 de abril de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Scott Marshall) AP

Eovaldi (2-2), quien llegó con una efectividad de 7,98 en sus primeras tres aperturas, concedió tres sencillos, otorgó dos bases por bolas y ponchó a siete. Lanzó 53 de sus 84 pitcheos en zona de strike en el primer juego de una serie de cuatro.

El venezolano Luis Curvelo permitió una carrera en dos entradas para cerrar el encuentro.

Evan Carter y Corey Seager recibieron bases por bolas con un out del dominicano Luis Severino (0-2) en la primera entrada, y Burger siguió con su tercer cuadrangular para poner la pizarra 3-0.

Burger consiguió su octavo juego con múltiples jonrones con un batazo al jardín contrario hacia la derecha para abrir la tercera entrada y poner el 4-0.

Josh Smith conectó un sencillo de dos carreras y Josh Jung añadió un doble de dos carreras ante Jack Perkins en la octava. Joc Pederson tuvo tres de los 11 hits de los Rangers.

Lawrence Butler le robó a Seager un jonrón hacia la derecha en la quinta antes de conectar su segundo cuadrangular en la octava, ante Curvelo, para evitar la blanqueada.

Severino (0-2) salió después de seis entradas. Permitió cuatro carreras con seis hits y tres bases por bolas, mientras ponchaba a siete. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP