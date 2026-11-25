Erling Haaland del Manchester City tras el partido contra Napoli en la Liga de Campeones, el martes 24 de noviembre de 2026, en Manchester. (AP Foto/Dave Thompson) AP

El más reciente regreso a casa del ídolo del City en el Etihad Stadium coincidió el martes con otra actuación poco convincente de su antiguo equipo: un empate 2-2 con el Napoli de De Bruyne en la Liga de Campeones, que prolongó una preocupante racha de resultados para un club inglés que lidia con problemas dentro y fuera del campo.

El mundo del fútbol espera los próximos pasos en un enorme escándalo financiero que envuelve al club propiedad de Abu Dabi.

Quizá también esté presenciando el declive del City como el referente de calidad del fútbol inglés, algo que muchos podrían haber pronosticado tras la salida de Pep Guardiola después de una década al mando cargada de trofeos que ahora está, al menos en parte, en la lupa.

Tras 10 victorias en los primeros 11 partidos en todas las competiciones de la era posterior a Guardiola, el City tiene apenas un triunfo en sus últimos siete encuentros, rematado por el empate con el Napoli, en el cual los locales evitaron sus tradicionales camisetas azules y, en su lugar, vistieron lo que describieron como una camiseta naranja de “edición especial” como parte de una colaboración con patrocinadores.

A continuación, un vistazo a algunas razones detrás de las dificultades del City:

“Es como un reinicio después de 10 años con el mismo entrenador, la misma cara, las mismas palabras, el mismo método. No es fácil cambiar de repente, de un momento a otro. Para mí, personalmente, todo es normal”, comentó el técnico Enzo Maresca sobre la forma irregular del City.

“Es como un reinicio después de 10 años con el mismo entrenador, la misma cara, las mismas palabras, el mismo método. No es fácil cambiar de repente, de un momento a otro. Para mí, personalmente, todo es normal”, añadió.

Aunque el enfoque de Maresca no se aparta demasiado del de Guardiola, ambos tienen un planteamiento táctico similar, con un 4-2-3-1, hay ciertas diferencias, como que el italiano quiere que sus extremos se mantengan más arriba en el campo. Eso puede dejar grandes distancias por cubrir a los mediocampistas centrales y a los laterales más expuestos.

La salida de balón del City parece más lenta con Maresca, quien claramente todavía está determinando cuál es su mejor equipo dentro de una plantilla renovada que ya no cuenta con la experiencia de pilares de la era Guardiola como Bernardo Silva, Rodri Hernández, John Stones y De Bruyne.

“Se puede sentir en los últimos partidos. Algo no está encajando”, declaró el delantero Erling Haaland.

Atolladero en el mediocampo

En ningún lugar es tan evidente la confusión como en el mediocampo, que el City tuvo que remodelar tras las salidas de Rodri y Silva. Llegaron Elliot Anderson, Enzo Fernández y Ayyoub Bouaddi por un costo total de alrededor de 440 millones de dólares, y Maresca todavía está resolviendo cómo encajarlos.

¿Es Anderson un mediocentro defensivo o un número 8 más ofensivo? ¿Está Bouaddi, con 19 años, listo para ser el reemplazo de Rodri? ¿Es Fernández el encaje adecuado? Con el impredecible Rayan Cherki entrando y saliendo del equipo como el jugador ofensivo en el trío del mediocampo, no hay una verdadera consistencia en esa zona mientras Maresca intenta encontrar el equilibrio correcto.

Aparte de Haaland, ¿quiénes aportan los goles?

¿Recuerdan los días en que el City tenía extremos goleadores como Raheem Sterling y Riyad Mahrez? ¿Cuando el mediapunta Phil Foden marcaba 19 goles en una temporada?

Ahora, parece que, en lo que respecta a los goles, hay menos jugadores para compartir la carga anotadora con Haaland.

Eso es especialmente cierto mientras Antoine Semenyo, el segundo máximo goleador del City la temporada pasada, ha sido descartado durante meses por una lesión de rodilla.

Los extremos que el City incorporó el verano pasado — Allan, procedente de Palmeiras, e Iliman Ndiaye, de Everton — son jugadores más técnicos que prolíficos, mientras que Jeremy Doku es emocionante de ver con su repertorio de regates, pero su producto final puede frustrar.

Cherki parece ser el anotador más fiable aparte de Haaland, pero no siempre está en el equipo.

Los errores de Donnarumma

Los errores individuales son en parte responsables de que el City haya encajado goles en 10 partidos consecutivos en todas las competiciones por primera vez desde diciembre de 2019, una estadística proporcionada por Opta. Y Gianluigi Donnarumma es parte del problema.

El arquero italiano recibió críticas por los goles que permitió ante Aston Villa, en la primera derrota liguera del City en la temporada el mes pasado, y ante Leipzig en la Liga de Campeones cuando se apresuró a despejar sobre su propia línea de gol después de que un pase retrasado se le colara por debajo del pie en un partido contra Coventry.

En particular, el juego con los pies de Donnarumma ha quedado bajo la lupa, ya que sus pases desde el fondo ponen a los defensores bajo presión.

Todo esto mientras James Trafford, un arquero talentoso que el City vendió a Leeds en el verano, podría estar a punto de convertirse en el nuevo titular de Inglaterra tras desempeñar un papel estelar en una reciente victoria ante España.

Efectos del escándalo financiero

Lo que nadie sabe realmente es cuánto desgaste mental está provocando el escándalo financiero en los jugadores del City.

Hubo una actitud desafiante inicial en la victoria 3-0 sobre Liverpool en el primer partido del City después de que se anunciara el veredicto. Desde entonces, el City solo ha ganado tres de sus 10 partidos en el tiempo reglamentario (también venció a Brighton por penales en la Copa de la Liga inglesa).

Maresca ha restado importancia a cualquier vínculo entre el “ruido” fuera del campo — como él lo llama — y la caída de rendimiento de sus jugadores, pero sus futuros podrían quedar en el aire si el City pierde su apelación y recibe una sanción severa.

Tampoco se le facilita nada al City. ¿Lo siguiente? Visitar a Arsenal en la liga el domingo.

“El fútbol es tan fácil y tan difícil. Cuando ganas partidos, todo es fácil, y sabemos exactamente qué hacer. Cuando no ganas, empiezas a cuestionarlo todo", expresó Haaland tras el partido contra Napoli. “Lo perfecto sería no pensar, pero en estos momentos es bastante difícil”.

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FUENTE: AP