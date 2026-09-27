Los Premios MTV ya están aquí: Taylor Swift hace historia y Madonna lidera nominaciones

Adam Lambert llega a los Premios MTV a los Videos Musicales el domingo 27 de septiembre de 2026, en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) AP

Se anunció a principios de esta semana que Taylor Swift recibirá los primeros Artist Director Honors, con lo que se convertirá en la artista más premiada en la historia de los VMA.

Swift actualmente está empatada con Beyoncé por el título de la música con más premios en la historia de los VMA. Tienen 30 cada una. (Eminem es el artista masculino con más VMA, con 15). El nuevo galardón, que según los VMA busca reconocer a artistas “cuyo trabajo detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del video musical y ha impulsado el arte de la narración visual”, elevará su total a 31.

También estrenará el video musical de su nueva canción, “Patient Zero”, durante la ceremonia. Swift dirigió el audiovisual, protagonizado por Colin Farrell y Dakota Johnson.

“Patient Zero” también es su primer sencillo desde que se casó con el ala cerrada de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, en el Madison Square Garden en julio.

Esto es lo que hay que saber antes de la ceremonia del domingo por la noche.

La ceremonia de dos horas de los MTV VMA 2026 se transmitirá en vivo por CBS el domingo 27 de septiembre a las 7:30 de la tarde hora del Este y 4:30 de la tarde hora del Pacífico, desde el Teatro Peacock en Los Ángeles.

Es la primera vez desde 2017 que los VMA eligen una sede que no está en Nueva York o Nueva Jersey.

Los VMA también se emitirán en simultáneo por MTV y estarán disponibles para verse en streaming en Paramount+ en Estados Unidos. También se podrán ver por streaming a nivel global al día siguiente en Paramount+ y MTV.

Snoop Dogg, nominado 13 veces a los VMA y ganador en tres ocasiones, será el anfitrión. Dogg debutó en el escenario de los VMA en 1994. Cerró el show en 1999 con Dr. Dre y Eminem, y regresó para un homenaje a The Notorious B.I.G. y nuevamente para una actuación con Eminem en 2022.

¿Quiénes están nominados a los MTV VMA 2026?

Madonna encabeza las nominaciones a los MTV VMA de este año. La superestrella del pop ha sido nominada en cada década de su carrera musical. Tiene 19 premios competitivos en los MTV VMA y en 1986 se convirtió en la primera artista solista femenina en recibir el Video Vanguard Award.

Compite por 11 premios en la ceremonia de este año, incluidos video, artista y canción del año, además de mejor colaboración, dance, dirección, dirección de arte, cinematografía, edición, coreografía y efectos visuales.

Taylor Swift le sigue con la segunda mayor cantidad de nominaciones, con nueve. Compite por video y artista del año, además de mejor pop, dirección, dirección de arte, cinematografía, edición, coreografía y efectos visuales.

A Madonna y Swift les siguen Ariana Grande y Sabrina Carpenter con siete nominaciones cada una, así como Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson con cinco. LISA de Blackpink tiene cuatro, y Shakira, Tate McRae, GENER8ION y Yung Lean están empatados con tres.

¿Quiénes actuarán en los MTV VMA 2026?

Madonna abrirá el show. Será su primera actuación en los VMA en 23 años.

Kacey Musgraves rendirá homenaje a la fallecida Dolly Parton. El ícono de la música country, cuyas voces con vibrato imponente, composición conmovedora y vestuarios deslumbrantes definieron su ascenso desde una cabaña de troncos en las montañas de Tennessee hasta la cima de la fama y el reconocimiento, murió en Nashville de cáncer en agosto. Tenía 80 años.

Raye, Sombr y Teddy Swims rendirán tributo a George Michael, quien murió hace 10 años el día de Navidad. Tenía 53 años.

Raye tendrá doble participación, ya que también actuará en solitario.

Otros artistas incluyen a GENER8ION con Yung Lean, Shaboozey con Gunna, así como Lisa y Sienna Spiro.

¿Quiénes presentarán en los MTV VMA 2026?

Alex Warren, Belmont Cameli, Charli xcx, Ciara Miller, David Corenswet, Ella Bright, Isabel May, Jeff Probst, Rachel Dratch, Teyana Taylor, Tyla y Troye Sivan presentarán.

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Para más cobertura de los MTV Video Music Awards de este año, visite https://apnews.com/hub/mtv-video-music-awards

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP