Los Pistons vencen 110-94 a los Nets en el partido inaugural de la Copa NBA

Compartir en:









Paul Reed, derecha, de los Pistons de Detroit, Nolan Traore (10), de los Nets de Brooklyn, y John Collins (20), de los Pistons de Detroit, buscan recuperar un balón suelto durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la Copa NBA, el viernes 30 de octubre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Heather Khalifa) AP

Ron Holland II terminó con 16 unidades desde la banca y Paul Reed aportó 12 para los Pistons, que han ganado cinco de sus primeros seis partidos para comenzar la temporada por primera vez desde 2015-16.

Detroit limitó a los Nets, que siguen sin ganar, a un 40% de acierto en tiros de campo. Ningún equipo ha lanzado por encima del 45,5% desde la cancha contra los Pistons esta temporada.

Julius Randle anotó 15 y Michael Porter Jr. agregó 13 para los Nets, que cayeron a un récord de 0-5.

Los Pistons tuvieron un inicio lento y perdían 28-21 tras el primer cuarto. Brooklyn tomó una ventaja de 10 —la mayor de su temporada— después de un par de tiros libres de Randle cuando quedaban 10:44 por jugar en el segundo cuarto.

Pero los Pistons comenzaron a recortar la desventaja y cerraron la primera mitad con una racha de 18-7 para irse al descanso arriba 56-49.

Detroit no aflojó en el tercer periodo y superó a los Nets 37-17 gracias a 12 puntos consecutivos de Holland.

Los Pistons limitaron a los Nets a un 33% de acierto en tiros de campo y forzaron nueve pérdidas de balón durante el tercer periodo. Detroit superó a Brooklyn 48-36 en puntos en la pintura y tuvo una ventaja de 27-11 en al contraataque. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP

Compartir en:







