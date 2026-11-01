Los partidos de oposición de India protestan de nuevo contra el jefe electoral

Gente corea lemas en una protesta convocada por el partido Congreso y sus aliados contra la revisión de padrones electorales en Nueva Delhi, el domingo 1 de noviembre de 2026. (AP Foto/Manish Swarup) AP

La protesta, convocada por el bloque opositor INDIA, reunió a miles de manifestantes, algunos con instrumentos musicales y ondeando diversas banderas, mientras coreaban consignas contra las políticas del gobierno central. Varios partidos de oposición de la alianza, formada en 2023 para desalojar a Modi, movilizaron militantes desde distintos estados para la protesta, que se produce semanas después de una represión policial contra manifestantes en Nueva Delhi.

Encabezados por Rahul Gandhi, líder del principal partido opositor, Congreso, y respaldados por el movimiento juvenil Cucaracha, los manifestantes pidieron salvaguardar la democracia de India y exigieron la renuncia del comisionado jefe electoral, Gyanesh Kumar, por una controvertida revisión del padrón electoral.

Los manifestantes se congregaron en Ramlila Maidan, una extensa plaza pública en Nueva Delhi, después de que la policía retirara el mes pasado a Jantar Mantar de la lista de lugares oficialmente designados para manifestaciones. El histórico observatorio había servido durante mucho tiempo como el principal sitio de protestas de la capital.

Las autoridades desplegaron a miles de policías y soldados paramilitares y activaron una amplia operación de vigilancia, con más de 200 cámaras de seguridad, drones y cámaras corporales en el lugar y a lo largo de la ruta de la protesta, indicaron funcionarios.

La revisión en curso de las listas de votantes ha eliminado más de 130 millones de nombres desde el año pasado. Los críticos sostienen que el ejercicio tiene motivaciones políticas, amenaza con privar del derecho al voto a millones de personas más y ha afectado de manera desproporcionada a las minorías, en particular a los musulmanes.

La Comisión Electoral y el gobierno de Modi niegan las acusaciones y afirman que la revisión busca eliminar registros duplicados y no elegibles.

Human Rights Watch señaló el jueves que las acusaciones sobre la revisión del padrón electoral plantean “serias dudas sobre la imparcialidad de las futuras elecciones en India”.

“Las autoridades deberían eliminar de inmediato el proceso de revisión del padrón electoral que ha negado a las personas más marginadas de India su derecho al voto y otros servicios gubernamentales”, manifestó Elaine Pearson, directora para Asia del grupo, en un comunicado.

El llamado a la renuncia de Kumar ha sido durante semanas un grito de movilización para los partidos de oposición y los simpatizantes del Partido Cucaracha Janta que buscan desafiar al nacionalista hindú Bharatiya Janata de Modi.

Modi no ha comentado públicamente sobre las protestas. Algunos dirigentes de su partido han denostado a los manifestantes calificándolos de “anarquistas” y han sugerido, sin aportar pruebas, que cuentan con el respaldo de potencias extranjeras.

Las protestas encabezadas por el movimiento juvenil Cucaracha obligaron en julio a la renuncia del ministro de Educación de Modi, un revés poco común para Modi, quien lleva más de 12 años en el poder. El movimiento comenzó como una campaña satírica en línea este verano después de que el presidente de la Corte Suprema de India comparara a los jóvenes desempleados con insectos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP